Поражены нефтебазы и позиционный район БРК "Бастион" рашистов на ВОТ, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазам, логистическим объектам и позиционному району БРК "Бастион".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Нефтебазы
Так, в ночь на 8 апреля были поражены нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и в Гвардейском на ВОТ АР Крым.
Эти объекты РФ использует для накопления и хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения своих войск.
Склады
Также были атакованы склады материально-технических средств рашистов в районах Светлого (ВОТ Запорожской обл.), Суходольска (ВОТ Луганской обл.) и Великой Новоселки в Донецкой области.
Под ударом ВСУ также полевой артиллерийский склад недалеко от Ялты на ВОТ Донецкой области, склад БПЛА вблизи Степного той же области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Урало-Кавказ на ВОТ Луганщины.
БРК "Бастион"
"Среди прочего наши воины наносили удары по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционному району берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму", — говорится в сообщении.
Потери российских оккупантов уточняются.
