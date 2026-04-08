Поражены нефтебазы и позиционный район БРК "Бастион" рашистов на ВОТ, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазам, логистическим объектам и позиционному району БРК "Бастион".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Нефтебазы

Так, в ночь на 8 апреля были поражены нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и в Гвардейском на ВОТ АР Крым.

Эти объекты РФ использует для накопления и хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения своих войск.

Склады

Также были атакованы склады материально-технических средств рашистов в районах Светлого (ВОТ Запорожской обл.), Суходольска (ВОТ Луганской обл.) и Великой Новоселки в Донецкой области.

Под ударом ВСУ также полевой артиллерийский склад недалеко от Ялты на ВОТ Донецкой области, склад БПЛА вблизи Степного той же области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Урало-Кавказ на ВОТ Луганщины.

БРК "Бастион"

"Среди прочего наши воины наносили удары по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционному району берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму", — говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов уточняются.

