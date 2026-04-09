РФ наиболее активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросив 250 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10 100 дронов-камикадзе и осуществил 3625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 107 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижевка, Прилуки, Верхняя Терса, Любицкое, Горкое, Гуляйпольское, Барвиновка, Широкое, Чаривное, Веселянка, Никольское и Кушугум в Запорожской области, а также Сварково, Фотовиж в Сумской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и одну пушку противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар с применением одной КАБ, осуществил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе, шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Красное Первое, Синельниково, Прилепка, Лиман.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Ковшаровка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытаясь вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах Грековки, Заречного и в сторону населенных пунктов Ставки, Диброва, Новый Мир и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Степановки, Новопавловки, Плещиевки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Гришино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподогородное, Сергиевка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал семь раз в направлениях населенных пунктов Лесное, Александроград, Новоселовка и в районе Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветковое, Зализнычное, Гуляйпольское, Оленоконстантиновка, Варваровка и в районах Мирного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник осуществил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

