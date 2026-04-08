ВСУ отразили 24 вражеские атаки на Покровском направлении, всего на фронте - 131 боевое столкновение, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 131 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 40 авиационных ударов, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4510 дронов-камикадзе и осуществил 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую атаку, враг осуществил 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Синельниково, Прилипка, Лиман.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских штурма в сторону населенных пунктов Новоосиново, Кившаровка и Новоплатоновка. Еще одно боестолкновение продолжается.

Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 306 500 человек (+1030 за сутки), 11 846 танков, 39 625 артсистем, 24 368 ББМ.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Грековки, Заречного и в сторону населенных пунктов Новый Мир и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отразили три штурма оккупантов в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Тихоновки.

Силы обороны успешно отразили 18 вражеских штурмов на Константиновском направлении, вблизи Константиновки, Степановки, Новопавловки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Гришино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергиевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 76 оккупантов и 33 – ранены; уничтожен наземный роботизированный комплекс, одно укрытие личного состава, четыре антенны связи, семь единиц автомобильной и 11 единиц специальной техники противника, повреждены танк, четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, три мотосредства, шесть пунктов управления БПЛА и 37 укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 118 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Читайте также: Военные по контракту 18–25 лет получат годовую отсрочку после службы, — Федоров

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, наступая в направлениях населенных пунктов Лесное, Александроград, Новоселовка и в районе Новогригоровки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Квитковое, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка и в районах Мирного и Гуляйполя. Два боевых столкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Прилуки, Верхняя Терса, Любицкое, Горкое, Гуляйпольское, Барвиновка, Широкое и Чаривное.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселянка, Никольское и Кушугум. Наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг проводил пять безуспешных штурмовых действий в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался прорвать госграницу в Харьковской области, - УОС

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - отметили в Генштабе.