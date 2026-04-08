Враг пытался прорвать государственную границу на Харьковщине, - ОС

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Какова обстановка в Харьковской области?

Также отмечается, что на этом направлении враг атаковал позиции в Волчанске, в районах Прилипки, Лимана и в сторону Графского.

На Великобурлукском направлении враг накапливает силы для возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в районах Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосинового.

Бои на Лиманском направлении

По данным УОС, на Лиманском направлении отражены штурмовые действия противника в районах Лимана, Дробышево, Ставок, Дибровы и в сторону Твердохлебово.

Всего за сутки подразделения Объединенных сил отразили 16 атак оккупантов.

