Новости Бои на Харьковском направлении
Враг пытался прорвать государственную границу на Харьковщине, - ОС

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Какова обстановка в Харьковской области?

Также отмечается, что на этом направлении враг атаковал позиции в Волчанске, в районах Прилипки, Лимана и в сторону Графского.

  • На Великобурлукском направлении враг накапливает силы для возобновления наступательных действий.
  • На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в районах Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосинового.

Бои на Лиманском направлении 

По данным УОС, на Лиманском направлении отражены штурмовые действия противника в районах Лимана, Дробышево, Ставок, Дибровы и в сторону Твердохлебово.

Всего за сутки подразделения Объединенных сил отразили 16 атак оккупантов.

⚡️ росія планує наступ з нового напрямку: кремль хоче створити «буферну зону» у Вінницькій області з боку Придністров'я, хоча наразі не має для цього ресурсів - заступник голови ОП Паліса
08.04.2026 10:49 Ответить
08.04.2026 10:54 Ответить
В ОПе есть хоть один вменяемый?! В такой бред могут поверить только упоротые любители зеленского!
08.04.2026 10:53 Ответить
Что вас конкретно смущает? Просто интересно...
08.04.2026 11:01 Ответить
 
 