Враг пытался прорвать нашу оборону в районе Амбарного, - УОС

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки оккупанты сосредоточили свои усилия в Волчанске, в направлении Охримовки и Бочкового. Наши воины удерживают оборону, уничтожая превосходящие силы противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник пытался прорвать оборону в районе Амбарного. Успеха враг не имел.

"На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия в районах Куриловки, Песчаного, Ковшаровки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Новоосиново", - говорится в сообщении.

Бои на Лиманском направлении

На Лиманском направлении воины нейтрализовали попытку противника улучшить тактическое положение в районе Лимана.

Всего УОС остановили 17 атак захватчиков. Только за прошлый месяц подразделения УОС обезвредили более 8300 оккупантов, уничтожили 18 танков и 49 бронемашин.

