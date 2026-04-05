Враг пытался прорвать нашу оборону в районе Амбарного, - УОС
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки оккупанты сосредоточили свои усилия в Волчанске, в направлении Охримовки и Бочкового. Наши воины удерживают оборону, уничтожая превосходящие силы противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник пытался прорвать оборону в районе Амбарного. Успеха враг не имел.
"На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия в районах Куриловки, Песчаного, Ковшаровки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Новоосиново", - говорится в сообщении.
Бои на Лиманском направлении
На Лиманском направлении воины нейтрализовали попытку противника улучшить тактическое положение в районе Лимана.
Всего УОС остановили 17 атак захватчиков. Только за прошлый месяц подразделения УОС обезвредили более 8300 оккупантов, уничтожили 18 танков и 49 бронемашин.
