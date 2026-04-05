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Новини Бойові дії на Харківщині Бої на Харківському напрямку
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Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Амбарного, - УОС

Амбарне карта

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби окупанти зосередили зусилля у Вовчанську, в бік Охрімівки та Бочкового. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Обстановка на Харківщині 

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник намагався прорвати оборону в районі Амбарного. Успіху ворог не мав.

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"На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії в районах Курилівки, Піщаного, Ківшарівки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Новоосинового", - йдеться у повідомленні.

Бої на Лиманському напрямку 

На Лиманському напрямку воїни нейтралізували спробу противника покращити тактичне положення в районі Лиману.

Загалом УОС зупинили 17 атак загарбників. Лише за минулий місяць підрозділи УОС знешкодили понад 8300 окупантів, знищили 18 танків та 49 бронемашин.

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Автор: 

Вовчанськ (562) Харківська область (2977) Куп’янський район (768) Чугуївський район (420) Амбарне (7)
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