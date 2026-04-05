Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Амбарного, - УОС
На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби окупанти зосередили зусилля у Вовчанську, в бік Охрімівки та Бочкового. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.
Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник намагався прорвати оборону в районі Амбарного. Успіху ворог не мав.
"На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії в районах Курилівки, Піщаного, Ківшарівки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Новоосинового", - йдеться у повідомленні.
Бої на Лиманському напрямку
На Лиманському напрямку воїни нейтралізували спробу противника покращити тактичне положення в районі Лиману.
Загалом УОС зупинили 17 атак загарбників. Лише за минулий місяць підрозділи УОС знешкодили понад 8300 окупантів, знищили 18 танків та 49 бронемашин.
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