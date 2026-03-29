Війська РФ намагалися прорвати оборону біля Чугунівки на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля у Вовчанську та в бік Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів. По штурмових групах окупантів Сили оборони завдали вогневого ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Детально про обстановку

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник намагався прорвати оборону в напрямку Чугунівки. Наші воїни тримають оборону, знищуючи сили ворога.

На Куп'янському напрямку відбито штурмові дії в районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону в бік Дробишевого, Ставків та в районі Новоселівки.

"Загалом підрозділи УОС зупинили 19 атак загарбників. Сили оборони продовжують завдавати окупантам втрат та зривають спроби просунутися вглиб України", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

За даними Генштабу, загалом відбулося 236 боєзіткнень на фронті за добу: найбільше ворожих атак відбито на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

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