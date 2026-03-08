Ворог накопичує сили для наступу на Великобурлуцькому напрямку, - Угруповання об’єднаних сил

Упродовж минулої доби, 7 березня 2026 року, на Південно-Слобожанському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля у Вовчанську, в районі Вільчі, Графського, Піщаного та в бік Зибиного. Сили оборони знищують штурмові групи ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Ворог готує наступ

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник продовжував повітряну розвідку. Триває накопичення сил для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку загарбники безуспішно штурмували поблизу Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.

"На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого", - йдеться у повідомленні.