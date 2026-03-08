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Новини Бої на Харківському напрямку
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Ворог накопичує сили для наступу на Великобурлуцькому напрямку, - Угруповання об’єднаних сил

загарбники,окупанти,рашисти,рф

Упродовж минулої доби, 7 березня 2026 року, на Південно-Слобожанському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля у Вовчанську, в районі Вільчі, Графського, Піщаного та в бік Зибиного. Сили оборони знищують штурмові групи ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Ворог готує наступ

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник продовжував повітряну розвідку. Триває накопичення сил для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку загарбники безуспішно штурмували поблизу Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.

"На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого", - йдеться у повідомленні.

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Харківська область (2832) війна в Україні (8514)
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Я що в самому Куп'янську? ЗСУ вже три місяці ніяк не вдається викурити з підвалів засівших там 20 рашистів?
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08.03.2026 11:02 Відповісти
Цікаво , як ви порахували тих орків , які засіли в Купʼянську ?
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08.03.2026 12:20 Відповісти
21 декабря Виктор Трегубов сообщил, что россияне в Купянске «в полном окружении и потихоньку складывают оружие»."

"Это квартал к северу от центра, это район городской больницы. Это, фактически, "колодец" из многоэтажек. Там они сейчас находятся и пытаются удерживать оборону. Речь идет о количестве до 50 человек врага", - подчеркнул Виктор Трегубов."

По состоянию на конец февраля 2026 года поступали сообщения о том, что около 20 российских военнослужащих оставались в окружении в высотных домах Купянска. Эти данные базируются на заявлениях официальных лиц Украины, описывающих локальные бои в черте города. Ситуация в регионе остается крайне напряженной и динамичной.

3 месяца 50 человек Купянск удерживают. Такие дела.
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08.03.2026 12:33 Відповісти
 
 