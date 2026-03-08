Враг накапливает силы для наступления на Великобурлукском направлении, - Группировка объединенных сил

За прошедшие сутки, 7 марта 2026 года, на Южно-Слобожанском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в Волчанске, в районе Вильчи, Графского, Песчаного и в сторону Зыбино. Силы обороны уничтожают штурмовые группы врага.

Враг готовит наступление

Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник продолжал воздушную разведку. Продолжается накопление сил для возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении захватчики безуспешно штурмовали вблизи Песчаного, Куриловки, Кившаровки и Новоосинового.

"На Лиманском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Среднего, Нового Мира и Дробышево", - говорится в сообщении.