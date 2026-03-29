Войска РФ пытались прорвать оборону около Чугуновки на Великобурлуцком направлении, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении противник сосредоточил свои усилия в Волчанске и в направлении Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов. Силы обороны нанесли огневой удар по штурмовым группам оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Подробно об обстановке
- Как отмечается, на Великобурлуцком направлении противник пытался прорвать оборону в направлении Чугуновки. Наши воины держат оборону, уничтожая силы врага.
- На Купянском направлении отражены штурмовые действия в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.
- На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в сторону Дробышево, Ставков и в районе Новоселовки.
- "В целом подразделения ОСО остановили 19 атак захватчиков. Силы обороны продолжают наносить оккупантам потери и срывают попытки продвинуться вглубь Украины", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
По данным Генштаба, всего за сутки на фронте произошло 236 боевых столкновений: больше всего вражеских атак отражено на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий29.03.2026 10:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
