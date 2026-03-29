Войска РФ пытались прорвать оборону около Чугуновки на Великобурлуцком направлении, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении противник сосредоточил свои усилия в Волчанске и в направлении Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов. Силы обороны нанесли огневой удар по штурмовым группам оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Подробно об обстановке

Как отмечается, на Великобурлуцком направлении противник пытался прорвать оборону в направлении Чугуновки. Наши воины держат оборону, уничтожая силы врага.

На Купянском направлении отражены штурмовые действия в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.

На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в сторону Дробышево, Ставков и в районе Новоселовки.

"В целом подразделения ОСО остановили 19 атак захватчиков. Силы обороны продолжают наносить оккупантам потери и срывают попытки продвинуться вглубь Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Замерли, как опоссумы": пограничники "Форпост" ликвидировали 2 неподвижных рашистов. ВИДЕО

Что предшествовало?

По данным Генштаба, всего за сутки на фронте произошло 236 боевых столкновений: больше всего вражеских атак отражено на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Читайте: Враг накапливает силы для наступления на Великобурлуцком направлении, - Группировка объединенных сил