Новости Бои на Харьковском направлении
Войска РФ пытались прорвать оборону около Чугуновки на Великобурлуцком направлении, - ГОС

Обстановка на Харьковском направлении

На Южно-Слобожанском направлении противник сосредоточил свои усилия в Волчанске и в направлении Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов. Силы обороны нанесли огневой удар по штурмовым группам оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Подробно об обстановке

  • Как отмечается, на Великобурлуцком направлении противник пытался прорвать оборону в направлении Чугуновки. Наши воины держат оборону, уничтожая силы врага.
  • На Купянском направлении отражены штурмовые действия в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.
  • На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в сторону Дробышево, Ставков и в районе Новоселовки.
  • "В целом подразделения ОСО остановили 19 атак захватчиков. Силы обороны продолжают наносить оккупантам потери и срывают попытки продвинуться вглубь Украины", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, всего за сутки на фронте произошло 236 боевых столкновений: больше всего вражеских атак отражено на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

