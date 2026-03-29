236 боевых столкновений на фронте за сутки: больше всего вражеских атак отражено на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 28 марта, на фронте было зафиксировано 236 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 8769 дронов-камикадзе и осуществил 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности, 79 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижовка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское, Камышеваха; в Херсонской области - Паришево; в Сумской области - Бубликово и Вольная Слобода.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1360 человек. Также враг потерял восемь танков, 16 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 1948 беспилотных летательных аппаратов и 181 единицу автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки противник совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал пять раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробышево, Ставков и в районе населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, штурмуя в сторону Никифоровки и в районе Предтечино.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Новопавловка, Клебан-Бик, Иванополье, Яблоновка и в сторону Ильиновки, Софиевки, Берестка, Кучерова Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Молодецкое, Новое Шахово, Червоный Лиман, Новопавловка, Дачное и в сторону Гришино, Шевченко, Филии", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении противник атаковал 22 раза в районах населенных пунктов Терново, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Сичневое и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Оленоконстантиновка, Мирное и в сторону Доброполья, Зализнычного, Горного, Гуляйпольского, Цветково.

На Ореховском направлении враг десять раз атаковал в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степового.

На Приднепровском направлении противник осуществил две штурмовые операции в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.