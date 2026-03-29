Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 295 830 человек (+1 360 за сутки), 11 820 танков, 39 001 артиллерийская система, 24 313 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 295 830 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 295 830 (+1 360) человек

танков - 11 820 (+8) единиц

боевых бронированных машин - 24 313 (+16) единиц

артиллерийских систем - 39 001 (+65) единица

РСЗО - 1 707 (+0) единиц

средств ПВО - 1 337 (+0) единиц

самолетов - 435 (+0) единиц

вертолетов - 350 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 204 060 (+1 948) единиц

крылатых ракет - 4 491 (+0) единица

кораблей / катеров — 33 (+0) единицы

подводных лодок — 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 85 977 (+181) единиц

специальной техники - 4 105 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

