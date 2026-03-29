Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 295 830 человек (+1 360 за сутки), 11 820 танков, 39 001 артиллерийская система, 24 313 ББТ. ИНФОГРАФИКА

Middle-strike ССО уничтожили ключевые объекты противника в Крыму и на Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 295 830 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 295 830 (+1 360) человек
  • танков - 11 820 (+8) единиц
  • боевых бронированных машин - 24 313 (+16) единиц
  • артиллерийских систем - 39 001 (+65) единица
  • РСЗО - 1 707 (+0) единиц
  • средств ПВО - 1 337 (+0) единиц
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 204 060 (+1 948) единиц
  • крылатых ракет - 4 491 (+0) единица
  • кораблей / катеров — 33 (+0) единицы
  • подводных лодок — 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 85 977 (+181) единиц
  • специальной техники - 4 105 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

З цим, на жаль, проблем не буде.
Скор масово валять не тому, що якась там епідемія, а для того, щоб зголоднілі фермери були краще мотивовані підписувати контракти. І вони підпишуть, сім'ї ж годувати треба.
29.03.2026 07:57 Ответить
а не підпишуть, то тоді їх так поженуть, примусово і без підпису. тож краще підписати, бо тут виплати якісь. а на бунт проти ху йла сподіватися марно, бо його там не буде. вони Україну більше ненавидять, ніж ху йла.
29.03.2026 08:07 Ответить
ну це в нас тут бусіки, а на болотах поки що "добровольці". не стане добровольців чи стане їх менше, то тоді там багато хто просто прийде по повістці. і там таких є реально достатньо, для яких "наше дєло тілячєє, абасцался і стой" або "прішол пріказ.." так що бусіки там не факт що будуть..
29.03.2026 08:15 Ответить
Одноразові солдати пуйла закінчуються швидко. Цікаво, скільки на парашці ще залишилось довбограїв ?
29.03.2026 07:50
29.03.2026 07:57
29.03.2026 08:07
Русня не тупа, чудово розуміє різницю між "добровільно" і "примусово", яку ми бачимо у вигляді бусіков і СЗЧ.
29.03.2026 08:09
29.03.2026 08:15
Так, у них нормально все з військовим обліком, на відміну від нас (тому і бусікі - вишукувати тих, хто має бути мобілізований, але не може отримати повістку через порушення правил військового обліку).
29.03.2026 08:16
та тут не у військовому обліку більше діло. діло у тому, що там прийде повістка і багато хто по ній там прийде. а у нас багато хто цю повістку не бере та ще й адвоката шукає чи інші методи. тому і бусифікація.
29.03.2026 08:22
І це - теж. Але первинно все-таки порушення правил обліку.
Згадайте кампанію "онови дані - або 20 тисяч".
29.03.2026 08:23
Не треба "рукожопість" видавать за "многоходовочки"... Тих "зголоднілих фермерів" не так багато, і проблему нестачі живої сили на фронті, вони не вирішать... Просто кацапи, як зі своїм "Спутнікои", від коронавірусу, "обісралися". Тільки "спутнік" виявився просто "пустишкою", а вакцина від тієї зарази, виявилася живим носієм хвороби. (Основна маса подібних вакцин виготовляється з ослаблених , або вбитих збудників хвороби. Якщо цей процес провести "рукожопо", то збудники хвороби залишаться вбивчо сильними. При введенні цієї вакцини, в здоровий організм, він захворює...).
29.03.2026 09:09
"Фантазувать" і я умію... Але я не забуваю і про "бритву Оккама"... Пам'ятаєш її основу? "Не множ сутностей, без необхідності...". Коли здійснюють якусь дію, яка вимагаї фізичних, чи матеріальних затрат, завжди проводять оцінку, основними питаннями якої ставляться наступні:
1. Скільки це коштуватиме?
2. Який зиск буде від цього отриманий, та якій шкоді вдасться запобігти?.
Дрібні фермери, які економлять кожну копійку, купили ДЕШЕВУ вакцину. А "дешева" - не завжди якісна... От і все...
29.03.2026 09:23
"Хай буде гречка...".
29.03.2026 09:30
одноразових свинособак багато мільйонів....https://youtu.be/81L0PsxA2So
29.03.2026 09:14
,Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
29.03.2026 08:22
1360 то добре, але потрібно по 1390 за ці останні три доби березня, щоб сцарь "возрадувався" 1,3 ляма на день дурня, в країні дурнів.
Для тих хто пам'ятає (впевнений що таких не мало)

Я мечтаю вернуться с войны на которой родился и рос
На руинах нищей страны под дождями из слёз
Но не предан земле тиран объявивший войну стране
И не видно конца и края этой войне
Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев
И, поверженный в бою, я воскресну и спою
На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны

Проте навіть і сто століть нічого не змінять Карамзін чи Салтиков-Щедрін, хто кому приписує цей вираз (суті це не міняє)

"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в россии, я отвечу: пьют и воруют"
29.03.2026 08:34
От зокрема через те, що чимало тих, хто пам'ятає подібне, у нас кожного дня відловлюють корегувальників і агітаторів за русскій мір.
Якщо хочете, щоб перестали пам'ятати - припиніть нагадувати, особливо про "хорошіх русскіх".
Нехай пам'ять піде з тими, хто бачив.
29.03.2026 08:38
У вас це де?
Патріотичний ти наш, то чому Деніс а не Денис, чи ти грек?
29.03.2026 09:32
Деніс потому, что мой родной язык - русский, вот и ошибся, почту регистрируя. Почему же я тогда на мове? А по причине, понятной из моего поста выше.
Раз вже перейшли на особистості.
Ваше питання про "нас" викликає інше питання: а з якої це причини ви не розумієте, де "ми", а де "не ми", або розумієте, але хочете винести моє поняття "нас" за межи загальної множини "нас"?
29.03.2026 09:37
Минув 4421 день москальсько-української війни.
270!! одиниць знищеної техніки та 1360! чумардосів за день.
Броня та логістика файно, арта супер.
Арта перевалила за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 295 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
29.03.2026 08:59
29.03.2026 09:01
 
 