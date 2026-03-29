Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 295 830 человек (+1 360 за сутки), 11 820 танков, 39 001 артиллерийская система, 24 313 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 295 830 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 295 830 (+1 360) человек
- танков - 11 820 (+8) единиц
- боевых бронированных машин - 24 313 (+16) единиц
- артиллерийских систем - 39 001 (+65) единица
- РСЗО - 1 707 (+0) единиц
- средств ПВО - 1 337 (+0) единиц
- самолетов - 435 (+0) единиц
- вертолетов - 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 204 060 (+1 948) единиц
- крылатых ракет - 4 491 (+0) единица
- кораблей / катеров — 33 (+0) единицы
- подводных лодок — 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 85 977 (+181) единиц
- специальной техники - 4 105 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+4 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий29.03.2026 07:57 Ответить Ссылка
+3 Rino Rino
показать весь комментарий29.03.2026 08:07 Ответить Ссылка
+3 Rino Rino
показать весь комментарий29.03.2026 08:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скор масово валять не тому, що якась там епідемія, а для того, щоб зголоднілі фермери були краще мотивовані підписувати контракти. І вони підпишуть, сім'ї ж годувати треба.
Згадайте кампанію "онови дані - або 20 тисяч".
1. Скільки це коштуватиме?
2. Який зиск буде від цього отриманий, та якій шкоді вдасться запобігти?.
Дрібні фермери, які економлять кожну копійку, купили ДЕШЕВУ вакцину. А "дешева" - не завжди якісна... От і все...
Для тих хто пам'ятає (впевнений що таких не мало)
Я мечтаю вернуться с войны на которой родился и рос
На руинах нищей страны под дождями из слёз
Но не предан земле тиран объявивший войну стране
И не видно конца и края этой войне
Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев
И, поверженный в бою, я воскресну и спою
На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны
Проте навіть і сто століть нічого не змінять Карамзін чи Салтиков-Щедрін, хто кому приписує цей вираз (суті це не міняє)
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в россии, я отвечу: пьют и воруют"
Якщо хочете, щоб перестали пам'ятати - припиніть нагадувати, особливо про "хорошіх русскіх".
Нехай пам'ять піде з тими, хто бачив.
Патріотичний ти наш, то чому Деніс а не Денис, чи ти грек?
Раз вже перейшли на особистості.
Ваше питання про "нас" викликає інше питання: а з якої це причини ви не розумієте, де "ми", а де "не ми", або розумієте, але хочете винести моє поняття "нас" за межи загальної множини "нас"?
270!! одиниць знищеної техніки та 1360! чумардосів за день.
Броня та логістика файно, арта супер.
Арта перевалила за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 295 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.