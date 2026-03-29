Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 295 830 осіб (+1 360 за добу), 11 820 танків, 39 001 артсистема, 24 313 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 295 830 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 295 830 (+1 360) осіб
- танків - 11 820 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 24 313 (+16) од.
- артилерійських систем - 39 001 (+65) од.
- РСЗВ - 1 707 (+0) од.
- засоби ППО - 1 337 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 204 060 (+1 948) од.
- крилаті ракети - 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 85 977 (+181) од.
- спеціальна техніка - 4 105 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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270!! одиниць знищеної техніки та 1360! чумардосів за день.
Броня та логістика файно, арта супер.
Арта перевалила за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 295 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Скор масово валять не тому, що якась там епідемія, а для того, щоб зголоднілі фермери були краще мотивовані підписувати контракти. І вони підпишуть, сім'ї ж годувати треба.