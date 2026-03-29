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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 295 830 осіб (+1 360 за добу), 11 820 танків, 39 001 артсистема, 24 313 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 295 830 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 295 830 (+1 360) осіб
  • танків - 11 820 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 24 313 (+16) од.
  • артилерійських систем - 39 001 (+65) од.
  • РСЗВ - 1 707 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 337 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 204 060 (+1 948) од.
  • крилаті ракети - 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 85 977 (+181) од.
  • спеціальна техніка - 4 105 (+0) од.

Також дивіться: Прикордонники "Фенікса" ліквідували 19 штурмовиків ЗС РФ на Добропільському напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться: Окупант зафільмував влучання українського дрона Middle Strike у місце дислокації росіян: "Них#я се!!! Я там был! Хорошо я съ#бался!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21471) Генштаб ЗС (8619) ліквідація (4822)
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Топ коментарі
+18
Минув 4421 день москальсько-української війни.
270!! одиниць знищеної техніки та 1360! чумардосів за день.
Броня та логістика файно, арта супер.
Арта перевалила за 39000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 295 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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29.03.2026 08:59 Відповісти
+10
З цим, на жаль, проблем не буде.
Скор масово валять не тому, що якась там епідемія, а для того, щоб зголоднілі фермери були краще мотивовані підписувати контракти. І вони підпишуть, сім'ї ж годувати треба.
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29.03.2026 07:57 Відповісти
+10
,Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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29.03.2026 08:22 Відповісти

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