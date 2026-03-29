236 боєзіткнень на фронті за добу: найбільше ворожих атак відбито на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 28 березня, на фронті було зафіксовано 236 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8769 дронів–камікадзе та здійснив 3886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське, Комишуваха; на Херсонщині – Паришеве; на Сумщині - Бубликове та Вільна Слобода.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1360 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1948 безпілотних літальних апаратів та 181 одиницю автомобільної техніки.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник атакував 22 рази в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів атакував в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.