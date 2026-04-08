Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині, - УОС
На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Як обстановка на Харківщині?
Також зазначається, що на цьому напрямку ворог атакував позиції у Вовчанську, в районах Приліпки, Лиману та в бік Графського.
- На Великобурлуцькому напрямку ворог накопичує сили для поновлення наступальних дій.
- На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону в районах Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.
Бої на Лиманському напрямку
За даними УОС, на Лиманському напрямку відбито штурмові дії противника в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік Твердохлібового.
Загалом за добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил зупинили 16 атак окупантів.
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