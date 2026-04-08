Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Також зазначається, що на цьому напрямку ворог атакував позиції у Вовчанську, в районах Приліпки, Лиману та в бік Графського.

На Великобурлуцькому напрямку ворог накопичує сили для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону в районах Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.

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Бої на Лиманському напрямку

За даними УОС, на Лиманському напрямку відбито штурмові дії противника в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік Твердохлібового.

Загалом за добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил зупинили 16 атак окупантів.

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