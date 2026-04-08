Военные по контракту в возрасте 18–25 лет получат годовую отсрочку после службы, — Федоров

Федоров объявил о введении отсрочек для добровольцев в возрасте 18–25 лет

Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и уволившиеся по его окончании, получают гарантированную отсрочку от призыва.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, команда Минобороны совместно с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующее постановление — норма полностью реализована.

"Военные в возрасте 18–25 лет, которые заключили годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет Министров утвердил механизм ее оформления. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике", — отметил министр.

Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военнослужащего.

"Это решение закладывает основу для современной профессиональной армии, где служба — это осознанный выбор", — подчеркнул Федоров.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании.

  • Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

  • Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

    Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить ребята, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

  • 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

контракт молодежь военнослужащие ВСУ Федоров Михаил
Топ комментарии
Мобилизованные "по контракту 48-55" получат х с маслом. Потому шо...
08.04.2026 22:10 Ответить
Мені щось незрозуміло, рік тому випустили 18-22 роки за кордон, а це що таке? Що воно вже нюхає? Я думаю це вже не кокс а щось важкіше.
08.04.2026 22:13 Ответить
08.04.2026 22:21 Ответить
Мобилизованные "по контракту 48-55" получат х с маслом. Потому шо...
08.04.2026 22:10 Ответить
а звільнити мобілізованних що старше 55 років слабо?
08.04.2026 22:41 Ответить
Это же не уволенные уставшие срочники, дедам все по колено...
08.04.2026 22:43 Ответить
Очевидно бажаючих мало...
08.04.2026 22:11 Ответить
Настолько много, шо бригадный генерал Палиса(тот, шо из ОП), перестал озвучивать.
08.04.2026 22:14 Ответить
Мені щось незрозуміло, рік тому випустили 18-22 роки за кордон, а це що таке? Що воно вже нюхає? Я думаю це вже не кокс а щось важкіше.
08.04.2026 22:13 Ответить
тупа істота Сірьожа , ти сттю читало ? річь про молодь 18-25 яка уклала контракт з ЗСУ
08.04.2026 22:24 Ответить
Хто їх уклав? Максимум тисяча? Це як кіт наплакав, нікому воно не цікаве, сроків ніяких нема тому що вірити їм нема сенсу, багато вони обіцяють, клоун.
08.04.2026 22:40 Ответить
ти по ходу якесь ПТУ на маляра закынчело. питань быльше немаэ
08.04.2026 22:43 Ответить
нифига себе "покращення".... помнится мне фишка про 1 год "службы" и потом 1 год "свободы" была с самого начала.... но сейчас это уже "гарантированно"
08.04.2026 22:18 Ответить
значить найібуть, раз гарантовано державою
08.04.2026 22:19 Ответить
Хіба колись було інакше?
08.04.2026 22:26 Ответить
Сначала контракт, потом закон под него. Ничего необычного.
08.04.2026 22:29 Ответить
Це вже ж було - тепер шей Федоров дає добро
08.04.2026 22:21 Ответить
08.04.2026 22:21 Ответить
Ейджизм від потужних можновладців.
08.04.2026 22:27 Ответить
А хто в 22 роки пішов боронити Україну? Вони будуть служити до кінця свого життя?
08.04.2026 22:35 Ответить
Про них влада вже й не згадує, скільки їх зосталося?
08.04.2026 22:41 Ответить
Це так, але їх ще трохи зосталося... які взяли академку і стали на захист України.
08.04.2026 22:59 Ответить
А че вспоминать? Лошадь везет- стегай кнутом, пока не сдохнет...
08.04.2026 23:07 Ответить
 
 