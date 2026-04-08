Военные по контракту в возрасте 18–25 лет получат годовую отсрочку после службы, — Федоров

Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и уволившиеся по его окончании, получают гарантированную отсрочку от призыва.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, команда Минобороны совместно с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующее постановление — норма полностью реализована.

"Военные в возрасте 18–25 лет, которые заключили годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет Министров утвердил механизм ее оформления. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике", — отметил министр.

Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военнослужащего.

"Это решение закладывает основу для современной профессиональной армии, где служба — это осознанный выбор", — подчеркнул Федоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании.

Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить ребята, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

