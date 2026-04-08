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Новини Контракт 18–24
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Військові за контрактом 18–25 отримають річну відстрочку після служби, - Федоров

Федоров оголосив про запуск відстрочок для добровольців віком 18–25 років

Військовослужбовці віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, команда Міноборони разом із Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідну постанову — норма повністю реалізована.

"Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову. Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці", - зазначив міністр.

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового.

"Це рішення закладає основу для сучасної професійної армії, де служба — це свідомий вибір", - наголосив Федоров.

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  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт терміном на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.

Більше про "Контракт 18-24"

  • Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

  • Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

    Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

  • 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

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Автор: 

контракт (475) молодь (152) військовослужбовці (5314) ЗСУ (8976) Федоров Михайло (1186)
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Топ коментарі
+18
Мобилизованные "по контракту 48-55" получат х с маслом. Потому шо...
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08.04.2026 22:10 Відповісти
+9
Мені щось незрозуміло, рік тому випустили 18-22 роки за кордон, а це що таке? Що воно вже нюхає? Я думаю це вже не кокс а щось важкіше.
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08.04.2026 22:13 Відповісти
+7
А хто в 22 роки пішов боронити Україну? Вони будуть служити до кінця свого життя?
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08.04.2026 22:35 Відповісти

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