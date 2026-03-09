Зеленський підписав закон про відстрочку для громадян від 18 до 25 років, які уклали контракт
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт терміном на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.
Про це йдеться на сторінці карти закону 4782-IX на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.
Що передувало
Нагадаємо, що 11 лютого 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає відстрочку для військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби.
Більше про "Контракт 18-24"
- Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.
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Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.
Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.
- 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.
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Як же його Оманські тримають за бейці міцно…. Єрмак тому і пильнує за цим, а не з бакановим захищають Україну!!
Добре, що Західні Партнери знають про це набагато більше ніж Українці!!
Ось тобі **********, і прутін день!!
А Українці своє роблять, козлять орків з 2014 року, уже майже 2.000.000 до пригожина пішло!!! У кожній школі парти табличками обвішуєть, «павлікі морозови»…