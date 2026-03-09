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Новини Контракт 18–24
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Зеленський підписав закон про відстрочку для громадян від 18 до 25 років, які уклали контракт

Президент підписав закон про відстрочку від мобілізації для осіб до 25 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт терміном на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.

Про це йдеться на сторінці карти закону 4782-IX на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

Що передувало

Нагадаємо, що 11 лютого 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає відстрочку для військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби.

Читайте також: Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років

Більше про "Контракт 18-24"

  • Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

  • Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

    Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

  • 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

Читайте також: Військові за "Контрактом 18-24" мають отримати обов’язкове право на відстрочку, - Федоров

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) контракт (460) військовослужбовці (5230)
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Топ коментарі
+19
У мобилизованных 50+ дедушек, такой привилегии нет. Но все збс.
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09.03.2026 17:00 Відповісти
+6
Сегрегація у всій красі, мені дуже цікаво якщо такі попадуть до дідів 50+ буде дідівщина, чи для них окремий полк зроблять?
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09.03.2026 17:02 Відповісти
+4
Яке ж ти кончене
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09.03.2026 17:27 Відповісти
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У мобилизованных 50+ дедушек, такой привилегии нет. Но все збс.
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09.03.2026 17:00 Відповісти
Яке ж ти кончене
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09.03.2026 17:27 Відповісти
Сегрегація у всій красі, мені дуже цікаво якщо такі попадуть до дідів 50+ буде дідівщина, чи для них окремий полк зроблять?
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09.03.2026 17:02 Відповісти
Дідовщини не буде...просто трохи заставлять ділитися..генератор купити, можливо на авто скинутись...пально до нього..і багато цікавих і потрібних речей
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09.03.2026 18:03 Відповісти
Не поспішайте обурюватися - бажаючих підписати такий добровільний контракт все одно десь 500 людей набралося. А набусярених набагато більше - на всіх відстрочок не напасешся.
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09.03.2026 17:14 Відповісти
Як же зеленський усіляко гадить отим петлянням, а не суворим виконанням, ним ОСОБИСТО, положень Конституції України та норм Законів України « Про оборону» та «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»….
Як же його Оманські тримають за бейці міцно…. Єрмак тому і пильнує за цим, а не з бакановим захищають Україну!!
Добре, що Західні Партнери знають про це набагато більше ніж Українці!!
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09.03.2026 17:17 Відповісти
Може вже досить розповідати пропагандистську маячню .що "нам весь Світ винен і ми всіх захищаємо" ,нас ніхто під кацапів не підставляв і нічого нам не обіцяв і нічого Світ вплутувати в наші розбірки з кацапами.
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09.03.2026 17:34 Відповісти
От ти і Джонсонюка і питай ,що він там наобіцяв , а те що Україна і рашка взаємно ослабляють себе в інтересах заходу .я і без тебе знаю .сильні конкуренти нікому не потрібні.
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09.03.2026 17:45 Відповісти
Он, як рясно накидають ротом московськага лайна, запарєбрікаваї «СРАТЬєхі» по команді старшого від беседи !!!
Ось тобі **********, і прутін день!!
А Українці своє роблять, козлять орків з 2014 року, уже майже 2.000.000 до пригожина пішло!!! У кожній школі парти табличками обвішуєть, «павлікі морозови»…
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09.03.2026 17:51 Відповісти
Син з початком війни став на захист України в 22 роки, взявши академвідпустку в Університеті. 5 рік на війні. Для такої категорії що передбачено? Це не дуже чесно по відношеню до таких хлопців.
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Це більш схоже на свідому деморалізацію військових, яких ще не добили кацапи з початку війни
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09.03.2026 18:00 Відповісти
А тим кому за 30-40-50 і які з першого дня на фронті дулю? Їм перепочинку не треба? зечмо і його хенерали панічно бояться тих хто ще залишився живий і роблять все, щоб вони не повернулися ніколи.
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09.03.2026 19:37 Відповісти
Це всім ?? Чи бойовим контрактникам ? Чого молодь позбавлена оьоа'язку захищати свою землю та Майбутнє нації ??
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09.03.2026 20:55 Відповісти
Ну й де тут справедливість та стимулювання молоді?Відстрочка має бути до досягнення 25 років - і це було би чесно і резерв бойових,навчених і нетікаючих людей був би на випадок крайнього випадку,або необхідності екстреного наповнення військ ,навченими людьми,для розвитку можливого успіху!Ех ви...або не думаєте,або зрадники(і це не пафосні слова).Мій особистий висновок: - Зміни на чесну мобілізацію теж не буде!,бо вони хочуть продовжити закривати "дірки"в наповненні особистим складом.
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10.03.2026 12:45 Відповісти
 
 