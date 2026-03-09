Зеленський підписав закон про відстрочку для громадян від 18 до 25 років, які уклали контракт

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт терміном на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.

Про це йдеться на сторінці карти закону 4782-IX на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

Що передувало

Нагадаємо, що 11 лютого 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає відстрочку для військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби.

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Більше про "Контракт 18-24"

Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

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