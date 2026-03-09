Зеленский подписал закон об отсрочке для граждан от 18 до 25 лет, заключивших контракт
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании.
Об этом говорится на странице закона 4782-IX на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.
Что предшествовало
Напомним, что 11 февраля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий отсрочку для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на год и уже уволены со службы.
Больше о "Контракте 18-24"
- Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.
Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.
Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.
- 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.
Як же його Оманські тримають за бейці міцно…. Єрмак тому і пильнує за цим, а не з бакановим захищають Україну!!
Добре, що Західні Партнери знають про це набагато більше ніж Українці!!
Ось тобі **********, і прутін день!!
А Українці своє роблять, козлять орків з 2014 року, уже майже 2.000.000 до пригожина пішло!!! У кожній школі парти табличками обвішуєть, «павлікі морозови»…