Зеленский подписал закон об отсрочке для граждан от 18 до 25 лет, заключивших контракт

Президент подписал закон об отсрочке от мобилизации для лиц до 25 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании.

Об этом говорится на странице закона 4782-IX на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

Что предшествовало

Напомним, что 11 февраля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий отсрочку для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на год и уже уволены со службы.

Больше о "Контракте 18-24"

  • Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

  • Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. 

    Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

  • 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

+13
У мобилизованных 50+ дедушек, такой привилегии нет. Но все збс.
09.03.2026 17:00 Ответить
+4
Яке ж ти кончене
09.03.2026 17:27 Ответить
+3
Сегрегація у всій красі, мені дуже цікаво якщо такі попадуть до дідів 50+ буде дідівщина, чи для них окремий полк зроблять?
09.03.2026 17:02 Ответить
Дідовщини не буде...просто трохи заставлять ділитися..генератор купити, можливо на авто скинутись...пально до нього..і багато цікавих і потрібних речей
09.03.2026 18:03 Ответить
Не поспішайте обурюватися - бажаючих підписати такий добровільний контракт все одно десь 500 людей набралося. А набусярених набагато більше - на всіх відстрочок не напасешся.
09.03.2026 17:14 Ответить
Як же зеленський усіляко гадить отим петлянням, а не суворим виконанням, ним ОСОБИСТО, положень Конституції України та норм Законів України « Про оборону» та «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»….
Як же його Оманські тримають за бейці міцно…. Єрмак тому і пильнує за цим, а не з бакановим захищають Україну!!
Добре, що Західні Партнери знають про це набагато більше ніж Українці!!
09.03.2026 17:17 Ответить
Може вже досить розповідати пропагандистську маячню .що "нам весь Світ винен і ми всіх захищаємо" ,нас ніхто під кацапів не підставляв і нічого нам не обіцяв і нічого Світ вплутувати в наші розбірки з кацапами.
показать весь комментарий
От ти і Джонсонюка і питай ,що він там наобіцяв , а те що Україна і рашка взаємно ослабляють себе в інтересах заходу .я і без тебе знаю .сильні конкуренти нікому не потрібні.
показать весь комментарий
Он, як рясно накидають ротом московськага лайна, запарєбрікаваї «СРАТЬєхі» по команді старшого від беседи !!!
Ось тобі **********, і прутін день!!
А Українці своє роблять, козлять орків з 2014 року, уже майже 2.000.000 до пригожина пішло!!! У кожній школі парти табличками обвішуєть, «павлікі морозови»…
09.03.2026 17:51 Ответить
Син з початком війни став на захист України в 22 роки, взявши академвідпустку в Університеті. 5 рік на війні. Для такої категорії що передбачено? Це не дуже чесно по відношеню до таких хлопців.
09.03.2026 17:52 Ответить
Це більш схоже на свідому деморалізацію військових, яких ще не добили кацапи з початку війни
09.03.2026 18:00 Ответить
 
 