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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 306 500 человек (+1030 за сутки), 11 846 танков, 39 625 артсистем, 24 368 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 306 500 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.04.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав - около 1 306 500 (+1 030) человек
  • танков - 11 846 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 368 (+4) шт.
  • артиллерийских систем - 39 625 (+63) шт.
  • РСЗО - 1 723 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 341 (+1) ед.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 225 301 (+1 960) шт.
  • крылатые ракеты - 4 517 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 88 103 (+241) шт.
  • специальная техника - 4 117 (+2) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (23302) Генштаб ВС (8339) ликвидация (4440)
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