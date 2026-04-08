Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 306 500 человек (+1030 за сутки), 11 846 танков, 39 625 артсистем, 24 368 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 306 500 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.04.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав - около 1 306 500 (+1 030) человек
- танков - 11 846 (+5) шт.
- боевых бронированных машин - 24 368 (+4) шт.
- артиллерийских систем - 39 625 (+63) шт.
- РСЗО - 1 723 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 341 (+1) ед.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов - 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 225 301 (+1 960) шт.
- крылатые ракеты - 4 517 (+0) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 88 103 (+241) шт.
- специальная техника - 4 117 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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