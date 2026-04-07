Бойцы бригады "Сталевий кордон" разбили замаскированное орудие Д-30 и ликвидировали 7 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли удар по технике, артиллерии и личному составу противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы уничтожили замаскированное орудие Д-30 и 2 автомобиля противника в лесу.

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Оккупанты не прекращают попытки маскировать технику и действовать небольшими группами, однако пограничные подразделения своевременно выявляют и ликвидируют живую силу противника.

Среди пораженных целей:

орудие Д-30

2 автомобиля

7 оккупантов

Кадры опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.

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