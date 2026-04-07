2 175 1
Бойцы бригады "Сталевий кордон" разбили замаскированное орудие Д-30 и ликвидировали 7 оккупантов. ВИДЕО
Пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли удар по технике, артиллерии и личному составу противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы уничтожили замаскированное орудие Д-30 и 2 автомобиля противника в лесу.
Оккупанты не прекращают попытки маскировать технику и действовать небольшими группами, однако пограничные подразделения своевременно выявляют и ликвидируют живую силу противника.
Среди пораженных целей:
- орудие Д-30
- 2 автомобиля
- 7 оккупантов
Кадры опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль