Бійці бригади "Сталевий кордон" розтрощили замасковану гармату Д-30 та ліквідували 7 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили техніку, артилерію та особовий склад противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці знищили замасковану гармату Д-30 та 2 автівки противника серед лісу.
Окупанти не полишають спроб маскувати техніку та діяти малими групами, проте прикордонні підрозділи завчасно виявляють та ліквідовують живу силу противника.
Серед уражених цілей:
- гармата Д-30
- 2 автівки
- 7 окупантів
Кадри опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.
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