Бійці бригади "Сталевий кордон" розтрощили замасковану гармату Д-30 та ліквідували 7 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили техніку, артилерію та особовий склад противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці знищили замасковану гармату Д-30 та 2 автівки противника серед лісу.

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Окупанти не полишають спроб маскувати техніку та діяти малими групами, проте прикордонні підрозділи завчасно виявляють та ліквідовують живу силу противника.

Серед уражених цілей:

гармата Д-30

2 автівки

7 окупантів

Кадри опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.

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