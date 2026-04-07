Дронарі бригади НГУ "Спартан" у березні знищили 624 дрони противника на Покровському напрямку. ВIДЕО

У березні воїни бригади НГУ "Спартан" на Покровському напрямку знищили 624 ворожі безпілотники різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - 604 дрони типу "Молнія", які рашисти масово використовують на полі бою.

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"Всі ці БпЛА противника були спрямовані на ураження українських військових і цивільних у містах. Тож кожен збитий дрон означає врятовані життя", - додають бійці у коментарях до відео.

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