Дронари бригады НГУ "Спартан" в марте уничтожили 624 дрона противника на Покровском направлении. ВИДЕО

В марте бойцы бригады НГУ"Спартан" на Покровском направлении уничтожили 624 вражеских беспилотника различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей — 604 дрона типа "Молния", которые рашисты массово используют на поле боя.

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"Все эти БПЛА противника были направлены на поражение украинских военных и гражданских в городах. Поэтому каждый сбитый дрон означает спасенные жизни", - добавляют бойцы в комментариях к видео.

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