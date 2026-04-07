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Пілоти Сил оборони перехоплювачами STING збили російський "Шахед" майстерно поціливши у гвинт БпЛА. ВIДЕО

Оператори дронів 1020-го ЗРАП показали кадри збиття російського "Шахеда" у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-перехоплювач STING від "Диких шершнів" влучив безпосередньо у гвинт ворожого БпЛА.

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У результаті майстерної бойової роботи пілотів ціль була знищена.

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армія рф (21521) знищення (10540) ЗСУ (8971) дрони (8692) Дикі шершні (305) Шахед (2329)
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