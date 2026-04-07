Пілоти Сил оборони перехоплювачами STING збили російський "Шахед" майстерно поціливши у гвинт БпЛА. ВIДЕО
Оператори дронів 1020-го ЗРАП показали кадри збиття російського "Шахеда" у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-перехоплювач STING від "Диких шершнів" влучив безпосередньо у гвинт ворожого БпЛА.
У результаті майстерної бойової роботи пілотів ціль була знищена.
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