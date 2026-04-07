Пилоты Сил обороны на перехватчиках STING сбили российский "Шахед", мастерски поразив винт БПЛА. ВИДЕО

Операторы дронов 1020-го ЗРАП показали кадры уничтожения российского"Шахеда" в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-перехватчик STING от"Диких шершней" попал непосредственно в винт вражеского БПЛА.

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Вследствие мастерской боевой работы пилотов цель была уничтожена.

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