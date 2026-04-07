3 379 1
Пилоты Сил обороны на перехватчиках STING сбили российский "Шахед", мастерски поразив винт БПЛА. ВИДЕО
Операторы дронов 1020-го ЗРАП показали кадры уничтожения российского"Шахеда" в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-перехватчик STING от"Диких шершней" попал непосредственно в винт вражеского БПЛА.
Вследствие мастерской боевой работы пилотов цель была уничтожена.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль