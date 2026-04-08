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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 306 500 осіб (+1030 за добу), 11 846 танків, 39 625 артсистем, 24 368 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 306 500 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 306 500 (+1 030) осіб
  • танків - 11 846 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 368 (+4) од.
  • артилерійських систем - 39 625 (+63) од.
  • РСЗВ - 1 723 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 341 (+1) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 225 301 (+1 960) од.
  • крилаті ракети - 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 88 103 (+241) од.
  • спеціальна техніка - 4 117 (+2) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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