Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 306 500 осіб (+1030 за добу), 11 846 танків, 39 625 артсистем, 24 368 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 306 500 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 306 500 (+1 030) осіб
- танків - 11 846 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 368 (+4) од.
- артилерійських систем - 39 625 (+63) од.
- РСЗВ - 1 723 (+1) од.
- засоби ППО - 1 341 (+1) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 225 301 (+1 960) од.
- крилаті ракети - 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 88 103 (+241) од.
- спеціальна техніка - 4 117 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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