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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 307 540 осіб (+1 040 за добу), 11 847 танків, 39 689 артсистем, 24 370 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 307 540 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб 
  • танків – 11 847 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од.
  • артилерійських систем – 39 689 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 724 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 341 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 88 332 (+229) од.
  • спеціальна техніка  – 4 119 (+2) од.

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Втрати ворога на ранок 9 квітня

Автор: 

армія рф (21528) Генштаб ЗС (8657) ліквідація (4830) знищення (10548) ЗСУ (8976)
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