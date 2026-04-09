Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 307 540 осіб (+1 040 за добу), 11 847 танків, 39 689 артсистем, 24 370 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 307 540 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб
- танків – 11 847 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од.
- артилерійських систем – 39 689 (+64) од.
- РСЗВ – 1 724 (+1) од.
- засоби ППО – 1 341 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 88 332 (+229) од.
- спеціальна техніка – 4 119 (+2) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль