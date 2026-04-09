Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 307 540 человек (+1 040 за сутки), 11 847 танков, 39 689 артиллерийских систем, 24 370 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 307 540 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 307 540 (+1 040) человек
- танков – 11 847 (+1) единиц
- боевых бронированных машин – 24 370 (+2) единиц
- артиллерийских систем – 39 689 (+64) единиц
- РСЗО – 1 724 (+1) единицы
- средств ПВО – 1 341 (+0) единица
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 227 539 (+2 238) единиц
- крылатых ракет – 4 517 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 332 (+229) единицы
- специальной техники – 4 119 (+2) единиц.
