Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 307 540 человек (+1 040 за сутки), 11 847 танков, 39 689 артиллерийских систем, 24 370 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 307 540 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 307 540 (+1 040) человек 
  • танков – 11 847 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 370 (+2) единиц
  • артиллерийских систем – 39 689 (+64) единиц
  • РСЗО – 1 724 (+1) единицы
  • средств ПВО – 1 341 (+0) единица
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 227 539 (+2 238) единиц
  • крылатых ракет – 4 517 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 88 332 (+229) единицы
  • специальной техники – 4 119 (+2) единиц.

Потери врага на утро 9 апреля

Такими темпами за п'ять діб у арти ювілей
09.04.2026 07:21 Ответить
Дякуємо , хлопці !
09.04.2026 07:28 Ответить
 
 