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Новости Фото Ситуация на Покровском направлении Противодействие беспилотникам РФ
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Сырский посетил подразделения на Покровском направлении: обсудили противодействие FPV-дронам. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Покровском направлении российские войска продолжают вести интенсивные штурмовые атаки: только за прошедшую неделю украинские защитники отразили 260 атак. Командование работает с подразделениями над усилением противодействия, в частности вражеским FPV-дронам.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

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"На Покровском направлении активность российских оккупационных войск особенно высока. В течение прошлой недели Силы обороны Украины отразили здесь в общей сложности 260 вражеских атак", - сообщил Главнокомандующий.

Сырский совершил очередную рабочую поездку в район ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Встретился с командирами 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, штурмовых подразделений.

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  • Обсудили детали оперативной обстановки и предложения командиров по повышению эффективности боевой работы, варианты дальнейших действий.
  • Уделили внимание способам противодействия вражеским БПЛА, в частности FPV-дронам.
  • Во время этой поездки также обсудил с командующим Силами беспилотных систем ВС Украины майором Робертом Бровди ряд инициатив, которые должны повлиять на сокращение количества российских оккупантов.
  • Наградил лучших военнослужащих. 

Сырский посетил подразделения ДШВ на Покровском направлении
Сырский посетил подразделения ДШВ на Покровском направлении
Сырский посетил подразделения ДШВ на Покровском направлении
Сырский посетил подразделения ДШВ на Покровском направлении
Сырский посетил подразделения ДШВ на Покровском направлении

"Спасибо воинам за стойкость, профессионализм и высокие результаты в уничтожении врага. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметил Сырский.

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Автор: 

ДШВ Десантно-штурмовые войска (490) Александр Сырский (957)
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