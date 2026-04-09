Сырский посетил подразделения на Покровском направлении: обсудили противодействие FPV-дронам. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Покровском направлении российские войска продолжают вести интенсивные штурмовые атаки: только за прошедшую неделю украинские защитники отразили 260 атак. Командование работает с подразделениями над усилением противодействия, в частности вражеским FPV-дронам.
Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
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"На Покровском направлении активность российских оккупационных войск особенно высока. В течение прошлой недели Силы обороны Украины отразили здесь в общей сложности 260 вражеских атак", - сообщил Главнокомандующий.
Сырский совершил очередную рабочую поездку в район ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Встретился с командирами 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, штурмовых подразделений.
- Обсудили детали оперативной обстановки и предложения командиров по повышению эффективности боевой работы, варианты дальнейших действий.
- Уделили внимание способам противодействия вражеским БПЛА, в частности FPV-дронам.
- Во время этой поездки также обсудил с командующим Силами беспилотных систем ВС Украины майором Робертом Бровди ряд инициатив, которые должны повлиять на сокращение количества российских оккупантов.
- Наградил лучших военнослужащих.
"Спасибо воинам за стойкость, профессионализм и высокие результаты в уничтожении врага. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметил Сырский.
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