Сирський відвідав підрозділи на Покровському напрямку: обговорили протидію FPV-дронам. ФОТОрепортаж

На Покровському напрямку російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів: лише за минулий тиждень українські захисники відбили 260 атак. Командування працює з підрозділами над посиленням протидії, зокрема ворожим FPV-дронам.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На Покровському напрямку активність російських окупаційних військ особливо висока. Протягом минулого тижня Сили оборони України відбивали тут загалом 260 ворожих атак", - повідомив Головнокомандувач.

Сирський здійснив чергову робочу поїздку до району відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зустрівся з командирами 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, штурмових підрозділів.

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Обговорили деталі оперативної обстановки та пропозиції командирів щодо підвищення ефективності бойової роботи, варіанти подальших дій.

Приділили увагу шляхам протидії ворожим БпЛА, зокрема FPV-дронам.

Під час цієї поїздки також обговорив із командувачем Сил безпілотних систем ЗС України майором Робертом Бровді низку ініціатив, які мають позначитись на скороченні кількості російських окупантів.

Нагородив найкращих військовослужбовців.











"Дякую воїнам за стійкість, професіоналізм та високі результати у знищенні ворога. Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Сирський.

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