Сирський відвідав підрозділи на Покровському напрямку: обговорили протидію FPV-дронам. ФОТОрепортаж
На Покровському напрямку російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів: лише за минулий тиждень українські захисники відбили 260 атак. Командування працює з підрозділами над посиленням протидії, зокрема ворожим FPV-дронам.
Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На Покровському напрямку активність російських окупаційних військ особливо висока. Протягом минулого тижня Сили оборони України відбивали тут загалом 260 ворожих атак", - повідомив Головнокомандувач.
Сирський здійснив чергову робочу поїздку до району відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зустрівся з командирами 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, штурмових підрозділів.
- Обговорили деталі оперативної обстановки та пропозиції командирів щодо підвищення ефективності бойової роботи, варіанти подальших дій.
- Приділили увагу шляхам протидії ворожим БпЛА, зокрема FPV-дронам.
- Під час цієї поїздки також обговорив із командувачем Сил безпілотних систем ЗС України майором Робертом Бровді низку ініціатив, які мають позначитись на скороченні кількості російських окупантів.
- Нагородив найкращих військовослужбовців.
"Дякую воїнам за стійкість, професіоналізм та високі результати у знищенні ворога. Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Сирський.
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