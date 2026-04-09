Росіяни хочуть до кінця квітня захопити весь Покровський напрямок, але не мають на це сил, – Зеленський
Російські війська мають завдання захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня, але це неможливо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер в Ужгороді.
Що відомо
"Весь цей напрямок – Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, вони хочуть до кінця квітня, таке завдання…. Це неможливо, у них немає на сьогодні на це сил", – сказав він.
Водночас Зеленський зауважив, що на Покровському напрямку "дуже важко, але стоїмо".
Що передувало
Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів: лише за минулий тиждень українські захисники відбили 260 атак.
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