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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Росіяни хочуть до кінця квітня захопити весь Покровський напрямок, але не мають на це сил, – Зеленський

Зеленський про Покровський напрямок

Російські війська мають завдання захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня, але це неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер в Ужгороді.

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Що відомо

"Весь цей напрямок – Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, вони хочуть до кінця квітня, таке завдання…. Це неможливо, у них немає на сьогодні на це сил", – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що на Покровському напрямку "дуже важко, але стоїмо".

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів: лише за минулий тиждень українські захисники відбили 260 атак.

Також читайте: Ворог намагається посилити наступ у Покровській агломерації, ситуація залишається складною, - УВ "Схід"

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Донецька область (11507) бойові дії (6116) Покровськ (1362) Покровський район (1814)
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Топ коментарі
+3
Що це за потужна потужність? Пук заради пуку?
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09.04.2026 19:36 Відповісти
+2
А ти впевнений ,що вони не захоплять ти це вже за Покровськ і Мирноград казав і "фортецю Бахмут " ще не забули.
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09.04.2026 19:51 Відповісти
+2
Геть безтолкового ішака!
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09.04.2026 20:39 Відповісти

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