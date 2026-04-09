Росіяни хочуть до кінця квітня захопити весь Покровський напрямок, але не мають на це сил, – Зеленський

Російські війська мають завдання захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня, але це неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер в Ужгороді.

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Що відомо

"Весь цей напрямок – Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, вони хочуть до кінця квітня, таке завдання…. Це неможливо, у них немає на сьогодні на це сил", – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що на Покровському напрямку "дуже важко, але стоїмо".

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів: лише за минулий тиждень українські захисники відбили 260 атак.

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