176 6

Украина надеется, что перемирие на Ближнем Востоке поможет разблокировать мирный процесс, — МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украина надеется, что достижение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке поможет разблокировать мирный процесс по прекращению российско-украинской войны.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Влияние прекращения огня на Ближнем Востоке

"Что касается влияния (прекращения огня между Ираном, США и Израилем. - Ред.) на разблокирование нашего мирного процесса, у Украины именно такое ожидание, что успех на Ближнем Востоке — успех дипломатии, успех американской решимости — может ускорить дипломатический процесс и процесс завершения российской агрессии против Украины, достижение прекращения огня", — сказал спикер ведомства.

Тихий также отметил, что Украина очень надеется, что такая же решимость, как была продемонстрирована на Ближнем Востоке, будет продемонстрирована и прежде всего в давлении на Москву, потому что единственное препятствие для мирного процесса и завершения войны — это РФ.

Читайте также: Украина и США работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности, — пресс-секретарь МИД Тихий

Снижение потенциала врага 

Он отметил, что Россия не достигает никаких успехов на поле боя, "это признают уже все наши партнеры, это все видят, и для России дальше будет только хуже".

"Я имею в виду и украинскую кампанию deep strike, которая набирает обороты. Украина имеет возможности в дальнейшем масштабировать эту кампанию по законным военным целям на территории Российской Федерации", — сказал спикер МИД.

По словам Тихого, эта кампания "продумана, стратегична, очень хорошо выверена" и уже сегодня снижает террористический потенциал России.

"Это украинские санкции, которые никто ослаблять не собирается, наоборот, они будут расширяться. Поэтому для государства-агрессора дальше будет хуже, условия дальше будут тоже хуже. Поэтому мы еще раз повторяем наш призыв к ним прекратить эту войну, которая не несет для них никаких возможностей. Никогда они никаких целей в этой войне достичь не смогут. Пора прекратить боевые действия и отдать приоритет дипломатии, а не террору и агрессии", — добавил Тихий.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
  • Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

Читайте также: Кушнер и Виткофф могут приехать в Украину после Пасхи, - Буданов

Ось,які миротворці по далеких краях.
А тут як з перемир'ям,чи бажають слуги?
08.04.2026 18:00 Ответить
ВИБРАЛИ БЛ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ

НЕМА МИРНОГО ПРОЦЕСУ!!!!!!! І НІКОЛИ НЕ БУДЕ!!!!!

або ми все перемремо, або рузька економіка загнеться - при одному з 2 сценарії можливі якісь зрушення. ВСЕ. Нема більше ніфіга
08.04.2026 18:04 Ответить
Правду кажуть, що тихий - тихий на розум !
08.04.2026 18:06 Ответить
Правильно, тре жити мирно, не воювати, а щоб показати, що США дійсно хотять миру, можуть віддати Ірану ну скажем Аляску. Як жест доброї волі. А Україна при цьому може бути гарантом миру, пообіцяти сприяння і навіть якусь дуже важну бумажку підписати...
08.04.2026 18:07 Ответить
Не було і немає ніякого мирного процесу, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій!
08.04.2026 18:09 Ответить
Які ми круті ,ми вже США повчаємо що їм робити ,ви що вже там зовсім всі охриніли , так Трамп вас нахрін пошле ,і на цьому все закінчиться .
08.04.2026 18:41 Ответить
 
 