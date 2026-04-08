Украина надеется, что перемирие на Ближнем Востоке поможет разблокировать мирный процесс, — МИД

Украина надеется, что достижение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке поможет разблокировать мирный процесс по прекращению российско-украинской войны.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Влияние прекращения огня на Ближнем Востоке

"Что касается влияния (прекращения огня между Ираном, США и Израилем. - Ред.) на разблокирование нашего мирного процесса, у Украины именно такое ожидание, что успех на Ближнем Востоке — успех дипломатии, успех американской решимости — может ускорить дипломатический процесс и процесс завершения российской агрессии против Украины, достижение прекращения огня", — сказал спикер ведомства.

Тихий также отметил, что Украина очень надеется, что такая же решимость, как была продемонстрирована на Ближнем Востоке, будет продемонстрирована и прежде всего в давлении на Москву, потому что единственное препятствие для мирного процесса и завершения войны — это РФ.

Снижение потенциала врага

Он отметил, что Россия не достигает никаких успехов на поле боя, "это признают уже все наши партнеры, это все видят, и для России дальше будет только хуже".

"Я имею в виду и украинскую кампанию deep strike, которая набирает обороты. Украина имеет возможности в дальнейшем масштабировать эту кампанию по законным военным целям на территории Российской Федерации", — сказал спикер МИД.

По словам Тихого, эта кампания "продумана, стратегична, очень хорошо выверена" и уже сегодня снижает террористический потенциал России.

"Это украинские санкции, которые никто ослаблять не собирается, наоборот, они будут расширяться. Поэтому для государства-агрессора дальше будет хуже, условия дальше будут тоже хуже. Поэтому мы еще раз повторяем наш призыв к ним прекратить эту войну, которая не несет для них никаких возможностей. Никогда они никаких целей в этой войне достичь не смогут. Пора прекратить боевые действия и отдать приоритет дипломатии, а не террору и агрессии", — добавил Тихий.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

