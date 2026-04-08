Украина и США работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности, — пресс-секретарь МИД Тихий
Переговорные команды Украины и США работают над усилением документа о гарантиях безопасности.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Приглашение (представителей США в Украину. - Ред.) остается в силе. Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. Сейчас продолжается работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", - сказал Тихий.
По его словам, сейчас открылось "новое окно возможностей" для того, чтобы сделать этот документ более сильным.
"В частности, учитывая развитие событий на Ближнем Востоке и роль, которую Украина там продемонстрировала. С позапрошлой недели ведется работа. Ее в основном ведут руководитель Офиса Президента Буданов, Главнокомандующий Сырский, начальник Генштаба Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Кислица.
Ведут работу над усилением этого документа. Она продолжается", — рассказал спикер МИД.
В то же время он отметил, что сейчас США заняты Ираном и Ближним Востоком.
"Работа над этим документом и связана с визитом американских представителей в Украину. Команды продолжают находиться на связи. ... Когда будет развитие по этому документу, тогда увидим и более точные планы относительно контактов между командами", - подытожил Тихий.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Виткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Військові керівники НАТО назвали результати «шоком».
Що та НАТА зробила за рік для підвищення своїх бойових спроможностей?
Відповідь: <*******.
До речі, позиції наших хлопців так і змогли знайти.
зклеїмо з них паперового тигра США
Поки штати не переоберуть нахер трампа і всіх його міньйонів, будь-які угоди зі штатами не вартують паперу
