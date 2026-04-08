Украина и США работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности, — пресс-секретарь МИД Тихий

Переговорные команды Украины и США работают над усилением документа о гарантиях безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Приглашение (представителей США в Украину. - Ред.) остается в силе. Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. Сейчас продолжается работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", - сказал Тихий.

По его словам, сейчас открылось "новое окно возможностей" для того, чтобы сделать этот документ более сильным.

"В частности, учитывая развитие событий на Ближнем Востоке и роль, которую Украина там продемонстрировала. С позапрошлой недели ведется работа. Ее в основном ведут руководитель Офиса Президента Буданов, Главнокомандующий Сырский, начальник Генштаба Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Кислица.

Ведут работу над усилением этого документа. Она продолжается", — рассказал спикер МИД.

В то же время он отметил, что сейчас США заняты Ираном и Ближним Востоком.

"Работа над этим документом и связана с визитом американских представителей в Украину. Команды продолжают находиться на связи. ... Когда будет развитие по этому документу, тогда увидим и более точные планы относительно контактов между командами", - подытожил Тихий.

Что предшествовало?

