Украина и США работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности, — пресс-секретарь МИД Тихий

Гарантии безопасности: Украина и США продолжают работу над соглашением

Переговорные команды Украины и США работают над усилением документа о гарантиях безопасности. 

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Приглашение (представителей США в Украину. - Ред.) остается в силе. Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. Сейчас продолжается работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", - сказал Тихий.

По его словам, сейчас открылось "новое окно возможностей" для того, чтобы сделать этот документ более сильным.

"В частности, учитывая развитие событий на Ближнем Востоке и роль, которую Украина там продемонстрировала. С позапрошлой недели ведется работа. Ее в основном ведут руководитель Офиса Президента Буданов, Главнокомандующий Сырский, начальник Генштаба Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Кислица. 

Ведут работу над усилением этого документа. Она продолжается", — рассказал спикер МИД.

В то же время он отметил, что сейчас США заняты Ираном и Ближним Востоком. 

"Работа над этим документом и связана с визитом американских представителей в Украину. Команды продолжают находиться на связи. ... Когда будет развитие по этому документу, тогда увидим и более точные планы относительно контактов между командами", - подытожил Тихий.

Что предшествовало?

Посилення потужності ти хотів сказати? Нарід, ви бачили кого вибирали в 2019 році?
08.04.2026 13:24 Ответить
поржать хотіли , зебіли
08.04.2026 13:26 Ответить
100 років назад, коли відмовлялися воювати з російськими окупантами, мабуть теж дуже поржать хотіли...
08.04.2026 13:38 Ответить
Які,... гарантії? Менше року тому, під час навчань НАТО «Hedgehog 2025» в Естонії за участі понад 16 000 військових з 12 країн , невелика група з близько 10 українських військових операторів дронів умовно знищила два батальйони альянсу. Українці вивели з ладу 17 одиниць бронетехніки та нанесли численні удари за пів дня.
Військові керівники НАТО назвали результати «шоком».
Що та НАТА зробила за рік для підвищення своїх бойових спроможностей?
Відповідь: <*******.
До речі, позиції наших хлопців так і змогли знайти.
08.04.2026 13:29 Ответить
Так НАТО останні 25 років ніде взагалі не воювало
08.04.2026 13:34 Ответить
але ж США знищили перську цивілізацію...

.
08.04.2026 13:46 Ответить
Так НАТО заховало голову в пісок
08.04.2026 14:01 Ответить
до 1 папірця додадуть ще 2 ..чи 3 ?
08.04.2026 13:25 Ответить
поттужжжно !

зклеїмо з них паперового тигра США

.
08.04.2026 13:49 Ответить
Які США? Вони там що, телевізор не дивляться? Гарантії безпеки тепер надає КСІР.
08.04.2026 13:25 Ответить
після гастролей Потужного Піськограя по залівним монархіям тепер треба ксіро-аятол в дупу цілувати за їх гарантії

.
08.04.2026 13:52 Ответить
Посилюють по тихому - норм
08.04.2026 13:26 Ответить
поттужжжнюють незламно.

.
08.04.2026 13:53 Ответить
"Зокрема з огляду на розвиток подій на Близькому Сході, і роль, які Україна там продемонструвала". Мы тоже победили))
08.04.2026 13:27 Ответить
БЛ.......))))) Які ще такі гарантії? Там стонтелберг хотів країни БАлтики здати - ПРО ШО НАФІГ МОВА???
08.04.2026 13:28 Ответить
Як ви вже осточортіли з подібними заявами .
08.04.2026 13:31 Ответить
Не треба гарантій безпеки?
08.04.2026 13:42 Ответить
весь світ побачив, що таке американські гарантії безпеки: вони собі і союзникам дати раду не можуть . Про що мова?

Поки штати не переоберуть нахер трампа і всіх його міньйонів, будь-які угоди зі штатами не вартують паперу
08.04.2026 13:34 Ответить
пустопорожня балвканина !!!
08.04.2026 13:37 Ответить
Немає жодних гарантій безпеки. Вони неможливі. Ані з тампоном, ані з будь-яким іншим президентом сша. Ніхто з них воювати з рашкою не буде. А саме це і є основою будь-якого подібного документу.
08.04.2026 13:38 Ответить
Альтернатива? З задоволенням почитаю, може навіть погоджуся із запропонованим.

Чекаю...
08.04.2026 13:43 Ответить
Сильна власна армія. Єдина гарантія незалежної та суверенної України. Для цього потрібно фінансування з боку ЄС та співпраця з закордонними виробниками зброї. Ми маємо отримати далекобійні спроможності, і у такій кількості, щоб змусити агресора відчути війну у себе в далекому тилу. Лише силовий тиск на мацкву змусить її сісти за стіл перемовин...
08.04.2026 13:48 Ответить
Так спитайте у тих, хто займає відповідну для цього посаду,отримують за це зп,премії,надбавки, а " ваші пропозиції", " що ви пропонуєте" і інші схожі ,це самі тупі , дурні,безглузді .питання. задавайте їх тим хто за такі питання відповідає,чекун блд.
08.04.2026 13:55 Ответить
 
 