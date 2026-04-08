Україна та США працюють над посиленням угоди про гарантії безпеки, - речник МЗС Тихий
Переговорні команди України та США працюють над посиленням документу про гарантії безпеки.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Запрошення (представників США до України. - Ред.) це в силі. Ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність. Зараз триває робота між українською та американськими командами над посиленням документу про гарантії безпеки", - сказав Тихий.
За його словами, наразі відкрилося "нове вікно можливостей" для того, щоб зробити цей документ сильнішим.
"Зокрема з огляду на розвиток подій на Близькому Сході, і роль, які Україна там продемонструвала. З позаминулого тижня ведеться робота. Її в основному ведуть керівник Офісу Президента Буданов, головком Сирський, начальник Генштабу Гнатов, перший заступник керівника Офісу Кислиця.
Ведуть роботу над посиленням цього документу. Вона триває", - розповів речник МЗС.
Водночас він зауважив, що наразі Штати зайняті Іраном та Близьким Сходом.
"Робота над цим документом і пов'язана з візитом американських представників до України. Команди продовжують перебувати на зв'язку. ... Коли буде розвиток по цьому документу, тоді побачимо і більш точні плани щодо контактів між командами", - підсумував Тихий.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль