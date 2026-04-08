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Новини Переговори із США Гарантії безпеки для України
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Україна та США працюють над посиленням угоди про гарантії безпеки, - речник МЗС Тихий

Гарантії безпекки: Україна та США продовжують роботу над угодою

Переговорні команди України та США працюють над посиленням документу про гарантії безпеки. 

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Запрошення (представників США до України. - Ред.) це в силі. Ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність. Зараз триває робота між українською та американськими командами над посиленням документу про гарантії безпеки", - сказав Тихий.

За його словами, наразі відкрилося "нове вікно можливостей" для того, щоб зробити цей документ сильнішим.

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"Зокрема з огляду на розвиток подій на Близькому Сході, і роль, які Україна там продемонструвала. З позаминулого тижня ведеться робота. Її в основному ведуть керівник Офісу Президента Буданов, головком Сирський, начальник Генштабу Гнатов, перший заступник керівника Офісу Кислиця. 

Ведуть роботу над посиленням цього документу. Вона триває", - розповів речник МЗС.

Водночас він зауважив, що наразі Штати зайняті Іраном та Близьким Сходом. 

"Робота над цим документом і пов'язана з візитом американських представників до України. Команди продовжують перебувати на зв'язку. ... Коли буде розвиток по цьому документу, тоді побачимо і більш точні плани щодо контактів між командами", - підсумував Тихий.

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Що передувало?

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Автор: 

МЗС (4355) перемовини (3860) США (26930) гарантії безпеки (468) Тихий Георгій (93)
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Топ коментарі
+9
Посилення потужності ти хотів сказати? Нарід, ви бачили кого вибирали в 2019 році?
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08.04.2026 13:24 Відповісти
+7
до 1 папірця додадуть ще 2 ..чи 3 ?
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08.04.2026 13:25 Відповісти
+5
Які США? Вони там що, телевізор не дивляться? Гарантії безпеки тепер надає КСІР.
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08.04.2026 13:25 Відповісти

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