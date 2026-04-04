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Ердоган підтвердив готовність прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.
Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 4 квітня у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на реліз Офісу президента.
Туреччина готова прийняти перемовини
Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Турецький лідер також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.
Зустріч Зеленського й Ердогана
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом
- Президент Зеленський за підсумками зустрічі з Ердоганом заявив, що було домовлено про "нові кроки в безпековому співробітництві".
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