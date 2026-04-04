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Новини Мирні перемовини
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Ердоган підтвердив готовність прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів

Ердоган пропонує Стамбул для розблокування переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 4 квітня у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на реліз Офісу президента.

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Туреччина готова прийняти перемовини 

Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Турецький лідер також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Дивіться також: Зеленський та Ердоган домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. ВIДЕО

Зустріч Зеленського й Ердогана

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом
  • Президент Зеленський за підсумками зустрічі з  Ердоганом заявив, що було домовлено про "нові кроки в безпековому співробітництві".

Читайте також: Буданов: Тристоронні переговори між Україною, США і РФ мають перспективу

Автор: 

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Топ коментарі
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Ти і путінга з великої писав. Очевидно він твій президент
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04.04.2026 22:06 Відповісти
+2
Ще довше ніж триває мир зеленського , за який ти проголосував ?
Буває, что ж....
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04.04.2026 21:56 Відповісти
+2
Прізвище Президента України з маленької пишуть лише кацапи і підкацапні боти .
А ти з них з якої категорії ...?
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04.04.2026 22:04 Відповісти

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