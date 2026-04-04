Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд трехсторонних переговоров

Эрдоган предлагает Стамбул для разблокирования переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 апреля в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента.

Турция готова принять переговоры 

Эрдоган заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Турецкий лидер также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Встреча Зеленского и Эрдогана

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом
  • Президент Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что было достигнуто соглашение о "новых шагах в сфере безопасности".

Ти і путінга з великої писав. Очевидно він твій президент
04.04.2026 22:06 Ответить
Ще довше ніж триває мир зеленського , за який ти проголосував ?
Буває, что ж....
04.04.2026 21:56 Ответить
Прізвище Президента України з маленької пишуть лише кацапи і підкацапні боти .
А ти з них з якої категорії ...?
04.04.2026 22:04 Ответить
Какая разница где воду в ступе толочь?
04.04.2026 21:48 Ответить
Чергове вітання Тромбу - цей "миротворець" , схоже , війною з Іраном надовго зав'яз !
04.04.2026 21:54 Ответить
04.04.2026 21:56 Ответить
04.04.2026 22:04 Ответить
100%!!!
04.04.2026 22:05 Ответить
04.04.2026 22:06 Ответить
З пб.
05.04.2026 06:36 Ответить
Ліза? Богуцька? Ти?
05.04.2026 10:26 Ответить
Эрдоган всегда готов как султан пионер.
04.04.2026 22:06 Ответить
Ердоган вперде(в).
04.04.2026 22:10 Ответить
Банальное тщеславие дедушки, которому осталось до пенсии чуть.
04.04.2026 22:12 Ответить
Минуло 4 роки війни і знову Стамбул. Чотири роки смертей українців, розбомблених міст, заводів, електростанцій, втрата міст і сіл.
04.04.2026 22:21 Ответить
зеленський торчок ,почав зі Стамбулу ,і продовжує там же ,здавати українські інтереси ...
04.04.2026 22:40 Ответить
Оман-2.0?
04.04.2026 22:59 Ответить
А ти що плачеш? В тебе все добре.
05.04.2026 06:38 Ответить
 
 