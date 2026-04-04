Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд трехсторонних переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 апреля в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента.
Турция готова принять переговоры
Эрдоган заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Турецкий лидер также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.
Встреча Зеленского и Эрдогана
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом
- Президент Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что было достигнуто соглашение о "новых шагах в сфере безопасности".
