Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд трехсторонних переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 апреля в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента.

Эрдоган заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Турецкий лидер также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что было достигнуто соглашение о "новых шагах в сфере безопасности".

