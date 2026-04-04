Зеленский и Эрдоган договорились о новых шагах в сфере безопасности. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что была достигнута договоренность о "новых шагах в сфере безопасности".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

О чем шла речь во время встречи

"Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле обсудили двусторонние отношения между нашими странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке. Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли обеспечить большую безопасность народам во всех частях мира", - подчеркнул Зеленский.

По итогам встречи стороны договорились о новых шагах в сфере безопасности.

"Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни доработают детали. Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов по развитию газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", - рассказал украинский лидер.

Также Зеленский выразил благодарность Эрдогану и народу Турции за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

"Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, способными укрепить весь наш регион", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом.

