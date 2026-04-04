Новости Встреча Зеленского с Эрдоганом Сотрудничество Украины и Турции
2 177 22

Зеленский и Эрдоган договорились о новых шагах в сфере безопасности. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что была достигнута договоренность о "новых шагах в сфере безопасности".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем шла речь во время встречи

"Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле обсудили двусторонние отношения между нашими странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке. Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли обеспечить большую безопасность народам во всех частях мира", - подчеркнул Зеленский.

По итогам встречи стороны договорились о новых шагах в сфере безопасности.

"Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни доработают детали. Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов по развитию газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", - рассказал украинский лидер.

Также Зеленский выразил благодарность Эрдогану и народу Турции за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

"Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, способными укрепить весь наш регион", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом.

+9
метушиться зе!гніда. шукає де зашухеритися.
ніхто не приймає!
показать весь комментарий
04.04.2026 19:28 Ответить
+7
Потужно.
показать весь комментарий
04.04.2026 19:26 Ответить
+6
Зеленский їзить і домовляється про те, що треба буде потім якось зустрітись, щоб домовлятись. Бо лохторату ж треба показати хоч якусь діяльність крім відео обіцянок світлого майбутнього.
показать весь комментарий
04.04.2026 19:28 Ответить
Незламно!!!
От тільки безпекової угоди не підписали... а то вже непорядок. То вже яка по-рахунку мала бути? 31 чи 32? В же й з рахунку збились...
показать весь комментарий
04.04.2026 19:29 Ответить
Тєма не розкрита. Тобто ердоган заборонить турецьким танкерам вантажитись у Новоросійську? чи дозволяє нам хєрачити дронами по порушникам?
показать весь комментарий
04.04.2026 19:28 Ответить
"Цінуємо нашу тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь наш регіон", - додав глава держави. особливо турецьку згоду на рашистську окупацію українського Криму і продаж її ,разом з рашистом краденого в України зерна...
показать весь комментарий
04.04.2026 19:29 Ответить
Якби між нами не було моря, то турки би теж напали
Отакі союзники. Минають століття, а нічого не міняється
показать весь комментарий
04.04.2026 19:31 Ответить
Домовились продовжити домовлятися? Ну це вже звично, це і Умєров міг зробити... А сам їздив туди нашо?
показать весь комментарий
04.04.2026 19:32 Ответить
Один крок вперед - два назад - крокуєм
показать весь комментарий
04.04.2026 19:52 Ответить
А до того - два кроки наліво, два кроки направо...
показать весь комментарий
04.04.2026 20:33 Ответить
Вже не можу порахувати про всі "домовленості" багато було базік при владі ,але при цій ---суцільний зашвар.
показать весь комментарий
04.04.2026 20:07 Ответить
Какая мура мураевская эти шаги по безопасности?! Чушь полная. Тупик везде.
показать весь комментарий
04.04.2026 20:10 Ответить
до цього ми рахували кiльця Даласу у Санта Барбарi, а зараз кроки потужностi.

https://youtu.be/AqFGv15GnMg?si=fAMtczAxKdEVbYIS
показать весь комментарий
04.04.2026 20:26 Ответить
Поки є можливість катається на шару в своє задоволення поки інші як скот сидять зачинені
показать весь комментарий
04.04.2026 20:32 Ответить
Байрактар вже не актуальний...
показать весь комментарий
04.04.2026 20:47 Ответить
до речі,а куди він подівся? про нього вже роками жодної згадки немає....
показать весь комментарий
04.04.2026 20:52 Ответить
"Промежуточний"виріб в розвитку БПЛА.
показать весь комментарий
04.04.2026 21:43 Ответить
Зелічка в Туреччині? Значить сьогодні вночі можливий масований обстріл Києва....
показать весь комментарий
04.04.2026 20:51 Ответить
Покатався, подивився, побазікав і назад приплентався
показать весь комментарий
04.04.2026 21:40 Ответить
Клоун Голобородько для хмарафону уже 29 угод підписав
показать весь комментарий
04.04.2026 22:01 Ответить
Ердоган вставив пістнів Зельке, щоб той не заважав йому торгувати нафтою та зерном з РФ та не атакував його газопровід з РФ.
показать весь комментарий
05.04.2026 07:25 Ответить
 
 