Зеленский и Эрдоган договорились о новых шагах в сфере безопасности. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что была достигнута договоренность о "новых шагах в сфере безопасности".
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем шла речь во время встречи
"Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле обсудили двусторонние отношения между нашими странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке. Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли обеспечить большую безопасность народам во всех частях мира", - подчеркнул Зеленский.
По итогам встречи стороны договорились о новых шагах в сфере безопасности.
"Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни доработают детали. Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов по развитию газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", - рассказал украинский лидер.
Также Зеленский выразил благодарность Эрдогану и народу Турции за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
"Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, способными укрепить весь наш регион", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом.
От тільки безпекової угоди не підписали... а то вже непорядок. То вже яка по-рахунку мала бути? 31 чи 32? В же й з рахунку збились...
ніхто не приймає!
Отакі союзники. Минають століття, а нічого не міняється
