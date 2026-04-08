Україна сподівається, що перемир’я на Близькому Сході допоможе розблокувати мирний процес, - МЗС

Україна очікує, що досягнення угоди про припинення вогню на Близькому Сході допоможе розблокувати мирний процес щодо припинення російсько-української війни.

Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Вплив припинення вогню на Близькому Сході

"Що стосується впливу (припинення вогню між Іраном, США та Ізраїлем, - ред.) на розблокування нашого мирного процесу, в України саме таке очікування, що успіх на Близькому Сході - успіх дипломатії, успіх американської рішучості може пришвидшити дипломатичний процес і процес завершення російської агресії проти України, досягнення припинення вогню",- сказав речник відомства.

Тихий також зазначив, що Україна дуже сподівається, що така сама рішучість, як була продемонстрована на Близькому Сході, буде продемонстрована і насамперед у тиску на Москву, бо єдина перешкода для мирного процесу і завершення війни - це РФ.

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Зниження потенціалу ворога

Він зауважив, що Росія не досягає жодних успіхів на полі бою, "це визнають вже всі наші партнери, це всі бачать, і для Росії далі буде тільки гірше".

"Я маю на увазі і українську компанію deep strike, яка набирає обертів. Україна має спроможності надалі масштабувати цю кампанію по законних військових цілях на території Російської Федерації",- сказав речник МЗС.

За словами Тихого, ця кампанія "продумана, стратегічна, дуже добре вивірена" і вже сьогодні знижує терористичний потенціал Росії.

"Це українські санкції, які ніхто послаблювати не збирається, навпаки, вони будуть масштабуватися. Тому для держави-агресора далі буде гірше, умови далі будуть теж гіршими. Тому ми ще раз повторюємо наш заклик їм припиняти цю війну, яка не несе для них жодних можливостей. Ніколи вони жодних цілей в цій війні досягти не зможуть. Час припиняти бойові дії і пріоритизувати дипломатію, а не терор і агресію", - додав Тихий.

Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Трамп сказав, що США та Іран продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів.

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