Новости
Враг будет пытаться использовать пасхальное перемирие для инфильтрации и выдвижения пехоты. Все попытки будем фиксировать, - 7-й корпус ДШВ

Егеря становятся десантниками: 68-я бригада сменила подчинение

Во исполнение решения Верховного главнокомандующего Украины с 16:00 11 апреля до 24:00 12 апреля по всей линии боевого столкновения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ вводится режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования 7-го корпуса ДШВ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, подразделения Сил обороны в оперативном подчинении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ будут неукоснительно соблюдать договоренности. Соответствующие приказы воинские части получили.

Что известно о намерениях противника?

"Мы будем следить за тем, чтобы противник не смог использовать "режим тишины", в частности для безопасного выдвижения пехотных групп на свои передовые позиции и продолжения инфильтрации.

В случае фиксации нарушений со стороны противника Силы обороны будут давать зеркальный ответ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина предложила прекращение огня на Пасху и рассчитывает на поддержку США, - Зеленский

Что предшествовало

Читайте: Зеленский об ударе по Луцку: Мы предлагаем пасхальное перемирие, а ответ РФ – "шахиды". ФОТОрепортаж

Там будуть літать розвідувальні дрони... Стрілять не можна... Але ж ніхто не заважає запускать дрони-перехоплювачі, з "вудочками"... Шуму немає - просто чийсь гвинт заплутався у "мотузочці", і розвідник літать перестав...
11.04.2026 16:39 Ответить
Вовчанськ, Херсон, Каховка - прямо зараз літають...
11.04.2026 16:49 Ответить
Никто ничего соблюдать не хочет. Какая связь с висуванням пехоти до припинення вогню? Ну и выдвигайтесь им навстречу. На провокации сразу ответ,фиксация.
А так судя по заявлениям,именно Украина не собирается придерживаться. Действовать зеркально. При попытках пересечения линий разграничения-огонь на поражение. А если есть уверенность в силе,то можно и в наступление. А так просто белый шум.
11.04.2026 16:41 Ответить
Правільно! Украіна - єдінствєнноє прєпятствіє к міру! (русскому)
11.04.2026 17:30 Ответить
 
 