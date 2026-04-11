Враг будет пытаться использовать пасхальное перемирие для инфильтрации и выдвижения пехоты. Все попытки будем фиксировать, - 7-й корпус ДШВ
Во исполнение решения Верховного главнокомандующего Украины с 16:00 11 апреля до 24:00 12 апреля по всей линии боевого столкновения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ вводится режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования 7-го корпуса ДШВ.
Как отмечается, подразделения Сил обороны в оперативном подчинении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ будут неукоснительно соблюдать договоренности. Соответствующие приказы воинские части получили.
Что известно о намерениях противника?
"Мы будем следить за тем, чтобы противник не смог использовать "режим тишины", в частности для безопасного выдвижения пехотных групп на свои передовые позиции и продолжения инфильтрации.
В случае фиксации нарушений со стороны противника Силы обороны будут давать зеркальный ответ", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
А так судя по заявлениям,именно Украина не собирается придерживаться. Действовать зеркально. При попытках пересечения линий разграничения-огонь на поражение. А если есть уверенность в силе,то можно и в наступление. А так просто белый шум.