Враг будет пытаться использовать пасхальное перемирие для инфильтрации и выдвижения пехоты. Все попытки будем фиксировать, - 7-й корпус ДШВ

Во исполнение решения Верховного главнокомандующего Украины с 16:00 11 апреля до 24:00 12 апреля по всей линии боевого столкновения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ вводится режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования 7-го корпуса ДШВ.

Как отмечается, подразделения Сил обороны в оперативном подчинении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ будут неукоснительно соблюдать договоренности. Соответствующие приказы воинские части получили.

Что известно о намерениях противника?

"Мы будем следить за тем, чтобы противник не смог использовать "режим тишины", в частности для безопасного выдвижения пехотных групп на свои передовые позиции и продолжения инфильтрации.

В случае фиксации нарушений со стороны противника Силы обороны будут давать зеркальный ответ", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".

