Ворог намагатиметься використати Великоднє перемир’я для інфільтрації та висування піхоти. Всі спроби фіксуватимемо, - 7 корпус ДШВ

На виконання рішення верховного головнокомандувача України, з 16:00 11 квітня по 24:00 12 квітня по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ запроваджується режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування 7 корпусу ДШВ.

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Як зазначається, підрозділи Сил оборони в оперативному підпорядкуванні 7 корпусу швидкого реагування ДШВ неухильно дотримуватимуться домовленностей. Відповідні накази військові частини отримали.

Що відомо про наміри ворога?

"Ми будемо слідкувати за тим, щоб противник не зміг використати "режим тиші", зокрема, для безпечного висування піхотних груп на свої передові позиції та продовження інфільтрації.

У разі фіксації порушень з боку противника – Сили оборони будуть давати дзеркальну відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

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