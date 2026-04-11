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Новини Перемир’я до Великодня Великоднє перемир’я
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Ворог намагатиметься використати Великоднє перемир’я для інфільтрації та висування піхоти. Всі спроби фіксуватимемо, - 7 корпус ДШВ

Єгері стають десантниками: 68-ма бригада змінила підпорядкування

На виконання рішення верховного головнокомандувача України, з 16:00 11 квітня по 24:00 12 квітня по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ запроваджується режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування 7 корпусу ДШВ.

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Як зазначається, підрозділи Сил оборони в оперативному підпорядкуванні 7 корпусу швидкого реагування ДШВ неухильно дотримуватимуться домовленностей. Відповідні накази військові частини отримали.

Що відомо про наміри ворога?

"Ми будемо слідкувати за тим, щоб противник не зміг використати "режим тиші", зокрема, для безпечного висування піхотних груп на свої передові позиції та продовження інфільтрації.

У разі фіксації порушень з боку противника – Сили оборони будуть давати дзеркальну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна запропонувала припинення вогню на Великдень і розраховує на підтримку США, - Зеленський

Що передувало

Читайте: Зеленський про удар по Луцьку: Ми пропонуємо Великоднє перемир’я, а відповідь РФ - "шахеди". ФОТОрепортаж

Автор: 

Великдень (384) перемир’я (1069) ДШВ Десантно-штурмові війська (499)
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Топ коментарі
+4
Й@баний цирк....😡😡😡
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11.04.2026 19:33 Відповісти
+3
Вовчанськ, Херсон, Каховка - прямо зараз літають...
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11.04.2026 16:49 Відповісти
+3
Шо знову просто перестати стріляти від гниди - просто фіксують і все. Велика нація фіксувальників. Нищити, нищити та нищити. А вже потім фіксувати трупи.
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11.04.2026 20:36 Відповісти

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