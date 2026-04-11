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Новини Втрати України Евакуація поранених
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Росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я", - DeepState. ВIДЕО 18+

Російські війська із застосуванням fpv-дронів вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського в Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, попри так зване "припинення вогню", ворог продовжує завдавати ударів.

"Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського, з використанням fpv-дронів кацапи вбили групу наших поранених", - йдеться в повідомленні.

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Ілюзії партнерів

"Чергові ілюзії партнерів, що москаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити виродків сісти за перемовини", - наголосили в DeepState.

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Що передувало

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евакуація (2563) перемир’я (1069) DeepState (559)
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Топ коментарі
+95
Того хто повірив, підарам про перемир'я і відправив евакуаційну групу в чисте поле на смерть, нехай тобі **** ці хлопці все зоставше життя сняться
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11.04.2026 23:12 Відповісти
+57
Козломордих тільки вбивати, з ними немає про що говорити
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11.04.2026 23:13 Відповісти
+49
от який довбойоб повірив і послав евакуаційну групу?
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11.04.2026 23:15 Відповісти

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