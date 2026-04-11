Росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я", - DeepState. ВIДЕО 18+
Російські війська із застосуванням fpv-дронів вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського в Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Що відомо
Як зазначається, попри так зване "припинення вогню", ворог продовжує завдавати ударів.
"Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського, з використанням fpv-дронів кацапи вбили групу наших поранених", - йдеться в повідомленні.
Ілюзії партнерів
"Чергові ілюзії партнерів, що москаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити виродків сісти за перемовини", - наголосили в DeepState.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
- Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.
Топ коментарі
+95 Валера Кондрашов
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