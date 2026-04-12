В Кремле говорят, что после Пасхи война продолжится: "Территориальные разногласия составляют несколько километров"

В Кремле заявляют, что разногласия по поводу территорий между Украиной и Россией якобы сводятся лишь к нескольким километрам, а боевые действия после так называемого "пасхального перемирия" продолжатся.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорит Песков?

"Территориальные разногласия между Россией и Украиной сводятся к нескольким километрам", - уверяет пресс-секретарь российского диктатора.

Он также отметил, что достичь прочного мира можно уже сейчас, однако для этого, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы должен принять соответствующие решения.

"Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться", - заверил Песков.

Он также добавил, что пасхальное перемирие - это якобы "гуманитарный жест со стороны Путина", а Пасха - праздник, который чтят как россияне, так и украинцы.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".

Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.

