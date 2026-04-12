В Кремле говорят, что после Пасхи война продолжится: "Территориальные разногласия составляют несколько километров"

Дмитрий Песков

В Кремле заявляют, что разногласия по поводу территорий между Украиной и Россией якобы сводятся лишь к нескольким километрам, а боевые действия после так называемого "пасхального перемирия" продолжатся. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорит Песков?

"Территориальные разногласия между Россией и Украиной сводятся к нескольким километрам", - уверяет пресс-секретарь российского диктатора.

Он также отметил, что достичь прочного мира можно уже сейчас, однако для этого, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы должен принять соответствующие решения.

"Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться", - заверил Песков.

Он также добавил, что пасхальное перемирие - это якобы "гуманитарный жест со стороны Путина", а Пасха - праздник, который чтят как россияне, так и украинцы.

Смотрите также: Зафиксировано более 2,2 тыс. случаев нарушения врагом режима прекращения огня, - Генштаб. КАРТА

Что предшествовало

Читайте также: Пасхальное перемирие не станет долгосрочным, - Буданов

Песков Дмитрий (2074) перемирие (1687)
Топ комментарии
+13
щоб ви всі здохли їбучі кацапи ! і хороші і погані
12.04.2026 15:09 Ответить
+10
венсу методичку з кремля вітьок передав, а йому дмітрієв її привіз прямо у Флориду.
12.04.2026 15:28 Ответить
+7
Хіба до Києва ,,затрідня,, лише декілька кілометрів?
12.04.2026 15:09 Ответить
12.04.2026 15:48 Ответить
Українець - це громадянство.
На перемовини відправляють по громадянству.
12.04.2026 16:35 Ответить
Московіта слухати, а тим паче його маячні вірити , це себе не поважати, Українцям!!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
12.04.2026 16:26 Ответить
Бісовська московито-Хазарія.
Більше 1000 вони п'ют кров слов'ян-полян-русинів-козаків-Українців
12.04.2026 15:11 Ответить
А я думав,що то Венс про кілька кілометрів надумав,а то він кремлівську маячню меле(
12.04.2026 15:14 Ответить
Оті "кілька кілометрів" полягають у "кордонах областей"... Без отих "кількох кілометрів" "ЛНР" і ДНР", "неповноцінні" - бо ті "кілька кіломерів" входять, адміністративно, в склад Донецької та Луганської областей України...
12.04.2026 15:14 Ответить
Кацапи, як завжди вводять в оману. Тут розбіжності навіть не в межах областей - розбіжності у дотриманні міжнародного права, особливо територіадьниї цґлісності і непооушності державних кордонів.
12.04.2026 16:39 Ответить
Теза про декілька км - погоджена з Трампом та його гітлерюдгендом. Про це Венс казав.
12.04.2026 15:20 Ответить
Шоб ти з"їв і не ****** - Новачок підійшов би
12.04.2026 15:22 Ответить
А ви не помітили як риторика Кремля на 100% співпадає з тим що каже Венс? І потім думайте на якій стороні США
12.04.2026 15:24 Ответить
Трамп весь час на боці РФії ... далі що ?
12.04.2026 15:26 Ответить
не сша,а епштейнівські педофіли
12.04.2026 15:27 Ответить
Не мели дурниць. США кому розвіддані передають? Кому зброю надають? Проти кого санкції приймають?
12.04.2026 15:40 Ответить
Від Костянтинівки до західної адміністративної межі області -60 км, а від Міньківки до межі з сусідньою областю -82 км. Це в Луганській області- кілька км. Що оркам якась географія при при їх патологічній схильності до брехні.
12.04.2026 15:47 Ответить
Тобто така ціль СВО як демілітаризація і денацифікації України вже здулася до кількох кілометрів нашої території?
12.04.2026 15:49 Ответить
Про «Кієв за трі дня»
ми вже не новоримо? Чи то «демілітарізацію і дєнацифікацію»?
12.04.2026 15:51 Ответить
Навіть менше. В двух метрах. Вниз. Вони хочуть щоб там була Україна, а ми зробимо все щоб по той бік трави опинились усі зю-підари.
12.04.2026 16:00 Ответить
Які розбіжності як шо є угода шодо кордонів?
12.04.2026 16:05 Ответить
"ГУМАНІТАРНИЙ ЖЕСТ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ,КУЙЛА "- СОТНІ ТИСЯЧ ВБИТИХ УКРАЇНЦІВ,ПОНІВЕЧЕНА,ЗРУЙНОВАНА РОЗТРОЩЕНА УКРАЇНА , ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ КАЛІК, СИРІТ,ВДІВМІЛЬЙОНИ БІЖЕНЦІВ,ТА ВЕЛИКА ЧАСТИНА ОКУПОВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ. НЕХАЙ ВІЧНИЙ ПЕКЕЛЬНИЙ ВОГОНЬ ПОЖИРАЄ ДУШІ ВАШІ,ВИРОДКИ.
12.04.2026 16:06 Ответить
Касапи завжди брешуть. Якщо касап не бреше - ***** його дручком, - напевне цей здох.
Бо станом на нині касапи окупували аж ~116'200 квадратних кілометрів української землі, що становить ~19,3%.
Це не пару квадратів....
Гугл знає все...
Піськов і ***** ще не здохли, на жаль...
12.04.2026 16:29 Ответить
Щось і підар венс про "декілька кілометрів" варнякав. Совпадєніє? Нє думаю.
12.04.2026 16:37 Ответить
Чотири області плюс Крим це кілька кілометрів?
Ні, це
12.04.2026 16:42 Ответить
 
 