Пасхальное перемирие не станет долгосрочным, - Буданов

Пасхальное прекращение огня между Украиной и Россией не будет носить длительный характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новини.LIVE.

Что говорит Буданов?

Буданов отметил, что нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет продлено.

По его словам, подобная ситуация уже была ранее - на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.

"Я думаю, что ничего не изменится и сегодня будет то же самое", - сказал глава ОП.

