РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Перемирие до Пасхи Пасхальное перемирие
3 129 41

Пасхальное перемирие не станет долгосрочным, - Буданов

Пасхальное перемирие не станет долгосрочным, - Буданов

Пасхальное прекращение огня между Украиной и Россией не будет носить длительный характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новини.LIVE.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Буданов?

Буданов отметил, что нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет продлено.

По его словам, подобная ситуация уже была ранее - на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.

"Я думаю, что ничего не изменится и сегодня будет то же самое", - сказал глава ОП.

Смотрите также: Зафиксировано более 2,2 тыс. случаев нарушения врагом режима прекращения огня, - Генштаб. КАРТА

Что предшествовало

Автор: 

Буданов Кирилл (569) Пасха (397) перемирие (1692)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Генерал Очевидність
показать весь комментарий
12.04.2026 12:19 Ответить
+15
яке перемир"я? Постійно йдуть новини; там розстріляли 4 полонених, там по селу вдарили, там бомби скинули - і все після настання часу перемир"я. То нам брешуть у новинах чи брешуть Зеленський з офісом?
показать весь комментарий
12.04.2026 12:21 Ответить
+10
Ніякого перемир'я немає,Кирило. Прокинься.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Адмірал Ясен куй.
показать весь комментарий
12.04.2026 13:04 Ответить
Ага, це той самий Буданов, що підсидів свого начальника Бурбу( "вагнергейт") та на розвіддані якого посилався ЛІДОР, коли заперечував повідомленням західних розвідок про неминучий нарад мацковитів!

Ну-ну, подільник Найвеличнішого!
показать весь комментарий
12.04.2026 13:13 Ответить
Він не просто підсидів - він за генеральські погони заробив собі ТАКИЙ!!! компромат... фальсифікуючи потрібний підпис для палєзних вивадав комісіі Мар'яни Безуглої
показать весь комментарий
12.04.2026 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FYVLvvAiGEs

А ще в Україні неможливо працювати на рівні вищих щаблів прокуратури й не тільки , якщо в тебе немає близького родича на високому щаблі влади в рашці . Ну шаб допуск до держтаємнці в Україні мав найближчі шляхи до хйляндії - ЛАПІН .

Якщо у Буданова в офісі сидить Алєжка Татаров з Верещук на місці, куди посадив Єрмак - то чим Буданов вже політик з рейтингами кращий за завгоспа Козира ...

ЛАПІН ПРОСТО НИЩИТЬ ЦЮ МРАЗОТУ
показать весь комментарий
12.04.2026 18:07 Ответить
показать весь комментарий
Шахеди / Іскандери не летять - вже добре.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:23 Ответить
Підсобирають та запустять не 500 а 1000....😡😡😡
показать весь комментарий
12.04.2026 12:40 Ответить
Не підсобирають. Там вихідний.
показать весь комментарий
12.04.2026 13:03 Ответить
А воно було???🤡🤡🤡
показать весь комментарий
12.04.2026 12:21 Ответить
показать весь комментарий
Кирюха повторюю за найбезславнішим
показать весь комментарий
12.04.2026 12:34 Ответить
Мощный анализ).
показать весь комментарий
12.04.2026 12:24 Ответить
Дебіл млять. В кого було перемир'я? І рашистам більше і не потрібно. Два дні прєкращенія огня від України рашисти використали по повній. Далі буде два тижні паддіння українських позицій і населених пунктів.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:25 Ответить
По повній це п'яне бидло може тільки обісратися. ЗСУ використовували цей один день для заняття більш вигідних позицій і підготовки контрнаступу.
показать весь комментарий
12.04.2026 13:07 Ответить
Сказонув аби засвітитись - зараз все на публіку
показать весь комментарий
12.04.2026 12:28 Ответить
Про що він говорить? Жодного перемир'я немає,
показать весь комментарий
12.04.2026 12:32 Ответить
Про перемир'я , це давно зрозуміло, десь з 2015 року.

Хочу привітати Тайсон Ф'юрі з перемогою над кацапським боровом з тюркським призвищем!
показать весь комментарий
12.04.2026 12:33 Ответить
Як може тривати довго те, чого не було?
показать весь комментарий
12.04.2026 12:36 Ответить
Так звучить класична аксіома.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:38 Ответить
⚠️Станом на ранок 12 квітня зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню зі сторони армії рф, - Генштаб:

▪️ 28 штурмів армії РФ;

▪️ 479 обстрілів;

▪️ 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія");

▪️ 1045 ударів fpv-дронами.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:56 Ответить
"одноденне перемиря" про котре торочить буданга ,підписане кровью вбитих українців,та запечатане свіжими могилами на кладовищах,
показать весь комментарий
12.04.2026 13:00 Ответить
Коли там кава в Криму, кеп? А ракети ? Казали же що на два чи три тижня в них і все!
показать весь комментарий
12.04.2026 13:06 Ответить
А воно взагалі було ? Це "перемир'я"?
показать весь комментарий
12.04.2026 13:09 Ответить
У Європі, вже давно визнали, що касабстан не договороспроможний.
Хіба можна чогось доброго чекати від басурманстану? Домовитись з куйлом, може тільки патологоанатом!
показать весь комментарий
12.04.2026 13:14 Ответить
Я думаю з опи тихенько шелестя летять двушки , одна за одною
показать весь комментарий
12.04.2026 13:20 Ответить
Його і не було
показать весь комментарий
12.04.2026 13:21 Ответить
Втратив довіру і сімпатиию народу після того .як виправдовує всі дії тцк! Принижує народ України. називаючи всіх ухилянтами. не називаючи головних ухилянтів висшого єшелону. НА ФРОНТ??? Так! Але всі! Покажіть приклад!
показать весь комментарий
12.04.2026 13:26 Ответить
Одні в окопи йдуть , інші живуть своє найкраще життя і готові воювати ще десять років (мережко і ко)
показать весь комментарий
12.04.2026 13:33 Ответить
ДЖОНСОН
якраз для цього і приїжджав - щоб війна не зупинялась і мародери мародерили далі
показать весь комментарий
12.04.2026 13:53 Ответить
муданов всплило і сере ротом про якесь перемир'я якого нема..

обпилося кримської кави
показать весь комментарий
12.04.2026 14:02 Ответить
А де воно те перемир'я? Фпв б'ють по громадському транспорту, гинуть люди.
показать весь комментарий
12.04.2026 14:12 Ответить
Це тільки в їх зелених головах перемир'я.
показать весь комментарий
12.04.2026 14:13 Ответить
Буданов хвате нести маячню
показать весь комментарий
12.04.2026 14:25 Ответить
Зверніться особисто до Буланова.
показать весь комментарий
12.04.2026 15:10 Ответить
Яке ж воно розумово обмежене, з «розумним» виглядом проголосило очевидне!
показать весь комментарий
12.04.2026 14:49 Ответить
Прогнози це улюблене хоббі Біда нова.
показать весь комментарий
12.04.2026 15:09 Ответить
Після свят бариги не припинять красти, а почнуть з новими силами красти ще більше. Як вважаєте Я правий?
показать весь комментарий
12.04.2026 15:24 Ответить
Варнякає блєдіна, яку Зе поставив замість Бурби, щоб замести сліди у вагнергейті.
показать весь комментарий
12.04.2026 15:55 Ответить
 
 