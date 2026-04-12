Пасхальное перемирие не станет долгосрочным, - Буданов
Пасхальное прекращение огня между Украиной и Россией не будет носить длительный характер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новини.LIVE.
Что говорит Буданов?
Буданов отметил, что нынешнее однодневное перемирие вряд ли будет продлено.
По его словам, подобная ситуация уже была ранее - на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали. В то же время большинство все же пыталось соблюдать режим прекращения огня.
"Я думаю, что ничего не изменится и сегодня будет то же самое", - сказал глава ОП.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
▪️ 28 штурмів армії РФ;
▪️ 479 обстрілів;
▪️ 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія");
▪️ 1045 ударів fpv-дронами.
