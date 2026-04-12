Зафиксировано более 2,2 тыс. случаев нарушения врагом режима прекращения огня, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 11 апреля 2026 года, на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

После 16:00 по состоянию на конец суток зафиксировано 1723 случая нарушений режима прекращения огня. А именно: 25 штурмовых действий противника, 365 вражеских обстрелов, 566 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 767 ударов FPV-дронами. В то же время ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа "шахед" не было.

По состоянию на 7.00 12.04.2026 зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. А именно: 28 штурмовых действий противника, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 1045 ударов FPV-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа "Шахед" не было.

По уточненной информации, вчера противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8458 дронов-камикадзе и осуществил 2947 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 123 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по району населенного пункта Подгавриловка в Днепропетровской области, в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижевка, Цветково, Копани, Чаривное, Ривное, Общее, Омельник, а также город Херсон.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники противника и двум пунктам управления.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1070 человек. Также наши воины уничтожили восемь танков, три боевые бронированные машины, 73 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 2081 беспилотный летательный аппарат, 216 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник пять раз атаковал позиции наших защитников, осуществил 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – с применением РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилепка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Заречного и в сторону Шейковки, Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Новогригоровки, Тернового и в сторону Приволья.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Солодкое, Оленокстантиновка, Зализнычное, Мирное и в сторону Чаривного, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных наступательных действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.