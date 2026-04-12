Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 311 180 человек (+1 070 за сутки), 11 859 танков, 39 871 артиллерийская система, 24 384 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 311 180 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 311 180 (+1 070) человек
- танков - 11 859 (+8) единиц
- боевых бронированных машин - 24 384 (+3) единицы
- артиллерийских систем - 39 871 (+73) единица
- РСЗО - 1 727 (+1) единиц
- средств ПВО - 1 345 (+1) единиц
- самолетов - 435 (+0) единиц
- вертолетов - 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 233 866 (+2 081) единиц
- крылатых ракет - 4 517 (+0) единиц
- кораблей / катеров - 33 (+0) единицы
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 88 914 (+216) единиц
- специальной техники - 4 121 (+0) единица
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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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