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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 311 180 человек (+1 070 за сутки), 11 859 танков, 39 871 артиллерийская система, 24 384 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 311 180 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 311 180 (+1 070) человек
  • танков - 11 859 (+8) единиц
  • боевых бронированных машин - 24 384 (+3) единицы
  • артиллерийских систем - 39 871 (+73) единица
  • РСЗО - 1 727 (+1) единиц
  • средств ПВО - 1 345 (+1) единиц
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 233 866 (+2 081) единиц
  • крылатых ракет - 4 517 (+0) единиц
  • кораблей / катеров - 33 (+0) единицы
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 88 914 (+216) единиц
  • специальной техники - 4 121 (+0) единица

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (23330) Генштаб ВС (8358) ликвидация (4445)
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