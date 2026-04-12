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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 311 180 осіб (+1 070 за добу), 11 859 танків, 39 871 артсистема, 24 384 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 311 180 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 311 180 (+1 070) осіб
  • танків - 11 859 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 24 384 (+3) од.
  • артилерійських систем - 39 871 (+73) од.
  • РСЗВ - 1 727 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 345 (+1) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 233 866 (+2 081) од.
  • крилаті ракети - 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 88 914 (+216) од.
  • спеціальна техніка - 4 121 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (21550) Генштаб ЗС (8671) ліквідація (4834)
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