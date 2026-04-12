Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 311 180 осіб (+1 070 за добу), 11 859 танків, 39 871 артсистема, 24 384 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 311 180 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 311 180 (+1 070) осіб

танків - 11 859 (+8) од.

бойових броньованих машин - 24 384 (+3) од.

артилерійських систем - 39 871 (+73) од.

РСЗВ - 1 727 (+1) од.

засоби ППО - 1 345 (+1) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 350 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 233 866 (+2 081) од.

крилаті ракети - 4 517 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 88 914 (+216) од.

спеціальна техніка - 4 121 (+0) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.