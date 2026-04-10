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Сили оборони України уразили склади боєприпасів і ПММ та логістичні хаби ворога, - Генштаб

Українські військові атакували логістичні хаби ворога на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині

Українські військові уразили склад боєприпасів на Запоріжжі, логістичний хаб біля Новоазовська та склад ПММ на Луганщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника", - ідеться в повідомленні.

  • Зокрема, склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.
  • Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.
  • Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора - у районі Краснооктябрського Курської області рф.
  • Окремо підтверджено результати ураження 05.04.2026 нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижньогородська область, рф) - виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

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"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - наголосили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи уразили дві бурові платформи на родовищах імені Грайфера та Корчагіна у Каспійському морі. Вони забезпечували російську армію паливом.

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Генштаб ЗС (8667) ЗСУ (8988) склад (206)
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