Сили оборони України уразили склади боєприпасів і ПММ та логістичні хаби ворога, - Генштаб

Українські військові уразили склад боєприпасів на Запоріжжі, логістичний хаб біля Новоазовська та склад ПММ на Луганщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора - у районі Краснооктябрського Курської області рф.

Окремо підтверджено результати ураження 05.04.2026 нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижньогородська область, рф) - виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

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"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - наголосили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи уразили дві бурові платформи на родовищах імені Грайфера та Корчагіна у Каспійському морі. Вони забезпечували російську армію паливом.