Силы обороны Украины поразили склады боеприпасов и ГСМ, а также логистические хабы врага, — Генштаб

Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов в Запорожской области, логистическому хабу возле Новоазовска и складу ГСМ в Луганской области. Также подтверждено повреждение НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических и других важных объектов противника", — говорится в сообщении.

В частности, склад боеприпасов вблизи Охримовки Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска в Донецкой области, а также склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Гуляйполя и Новогригоровки Запорожской области, а также Новопетровки в Донецкой области.

Также поражены скопления живой силы противника вблизи населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области, Часов Яр и Великая Новоселка Донецкой области, Перевальск в Луганской области; а также непосредственно на территории агрессора — в районе Краснооктябрьского Курской области РФ.

Отдельно подтверждены результаты поражения 05.04.2026 нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область, РФ) — выведена из строя технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения поразили две буровые платформы на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Они обеспечивали российскую армию топливом.