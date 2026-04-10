Силы обороны Украины поразили две буровые платформы РФ в Каспийском море, - Генштаб

Украинские подразделения нанесли удар по двум буровым платформам на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Они снабжали российскую армию топливом.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Поражены буровые установки

"В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора поразили две буровые платформы на шельфе Каспийского моря", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, поражены:

ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени В. Грайфера (прежнее название — Ракушечное) и

ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

На расстоянии почти тысячи километров

Буровые платформы расположены на севере Каспийского моря почти в тысяче километров от линии боевого столкновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — подчеркнули в Генштабе.