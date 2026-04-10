Новости Поражение буровых установок в Каспийском море
Силы обороны Украины поразили две буровые платформы РФ в Каспийском море, - Генштаб

Украинские подразделения нанесли удар по двум буровым платформам на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Они снабжали российскую армию топливом.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Поражены буровые установки

"В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора поразили две буровые платформы на шельфе Каспийского моря", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, поражены:

  • ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени В. Грайфера (прежнее название — Ракушечное) и
  • ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

На расстоянии почти тысячи километров

Буровые платформы расположены на севере Каспийского моря почти в тысяче километров от линии боевого столкновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Нехрін кацапським вилупкам нашу планету длубати.
10.04.2026 17:23 Ответить
П може це казахи розважаються, або Азербайджан конкурентів "вибиває"...
10.04.2026 17:34 Ответить
Короче, ето не ми!
10.04.2026 17:35 Ответить
та ні..це Ізраїль щоб не встановлювали апаратуру передачі даних для Ірану
10.04.2026 18:20 Ответить
Супер!!!
10.04.2026 17:48 Ответить
10.04.2026 17:56 Ответить
Льотно-дослідний інститут імені Громова в Жуковському.

Багато унікальних експериментальних літаків. Су-47 (крило вперед стрілоподібної форми 55°34'16"N 38°08'45"E), МіГ-1.44 (55°34'27"N 38°08'32"E) тощо.
10.04.2026 18:05 Ответить
 
 